Ben Affleck reconoce que pensó en sus hijos antes de volver con Jennifer Lopez

El segundo capítulo de la historia de amor de Ben Affleck y Jennifer Lopez está siendo ligeramente más discreto y llevadero que la mediática relación en la que ambos se embarcaron entre los años 2002 y 2004: un noviazgo que desembocó en compromiso matrimonial, pero que acabó disipándose a raíz del intenso escrutinio público que tuvieron que soportar los dos artistas.

Con más experiencia y madurez sobre sus espaldas, las dos estrellas de Hollywood parecen estar gestionando ahora mejor el interés de la prensa y la opinión pública que hace 20 años. Sin embargo, y como se desprende de su última entrevista, Ben Affleck ha sido especialmente cuidadoso a la hora de dar rienda suelta a su amor por Jennifer, hasta el punto de que ahora confesó que tuvo que reflexionar largo y tendido sobre la idea de volver o no con la cantante a fin de proteger a sus tres hijos.

Antes de dar el paso y apostar por la reconciliación, el astro del cine quiso asegurarse de que Violet, Seraphina y Samuel, los tres hijos que comparte con su ex esposa Jennifer Garner, veían con buenos ojos la nueva relación de su padre y de que no se verían negativamente afectados por las habladurías que, tarde o temprano, surgirían a cuenta de este asunto. “Mira, la responsabilidad que tengo para con mis hijos es la más importante de todas, por lo que no haría nada que pudiera ser destructivo o doloroso para ellos”, aseguró.

“Dicho esto, soy consciente de que mi vida siempre les va a afectar. El otro día llevé a mi hijo al colegio y él es el único que no tiene problema en hablar de todo esto [en referencia a su condición de famoso]. Tiene nueve años y en su colegio hay varios niños mayores que me reconocen. Y mi hijo me mira y me dice: ‘Bienvenido a mi vida'”, añadió Ben a su paso por el programa de radio de Howard Stern, en la emisora Sirius XM.

