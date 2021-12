Fotos: Luchador apuñaló a referí en la cabeza durante función; quería que sangrara más para el “show” en Texas

IRVING – Un referí profesional de lucha libre se encuentra recuperándose de unas heridas que sufrió en la cabeza luego de que un luchador lo apuñaló varias veces con un objeto de metal durante un ataque que según la víctima no fue parte del “show” acordado entre ellos para la función.

El violento incidente ocurrió en Texas durante una cartelera de la promotora World Class Pro Wrestling “Christmas Star Wars” este pasado sábado en Irving.

El luchador conocido como “Hannibal” o “Blood Hunter” presuntamente utilizó un objeto de metal para cortar al referí, Lando Deltoro, luego de haber sido declarado el perdedor de la lucha. El luchador fue identificado como Devon Nicholson, de 29 años.

El aparatoso incidente ocurrió frente a una audiencia que incluía menores de edad.

En una entrevista con el Daily Beast, Deltoro dijo que había acordado utilizar un rastrillo para cortarse durante un planeado altercado con el “Hannibal”.

Anyone want a slightly used ref shirt? Mind need some sewing and several washes with tide. #bargin pic.twitter.com/VOU19izumT — Lando Deltoro God’s perfect idiot (@Elcucuyfeo) December 13, 2021

Deltoro dijo que el luchador se molestó porque consideró que el referí no se había cortado lo suficiente y por eso lo atacó con el objeto de metal para hacerlo sangrar más.

Deltoro fue trasladado a un hospital para ser atendido de sus heridas.

La promotora suspendió al luchador por el incidente. Recovering at home, still a big fuzzy and pain, yes lots of pain. But I’ll live. Thanks you all for out pouring of love and support .

I am a firm believer that if you put good out into the world, good will return to you #downbutnotout pic.twitter.com/0bE71rWbtP— Lando Deltoro God’s perfect idiot (@Elcucuyfeo) December 13, 2021

El referí publicó una foto en su cuenta de Twitter donde asegura que se encuentra recuperándose y que pronto estará de regreso a los cuadriláteros.

