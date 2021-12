Lele Pons y Guaynaa celebran su primer año juntos con escapada a Disney

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La pareja de enamorados Lele Pons y Guaynaa han provocado ternura por la manera tan romántica en que han decidido escapar juntos para celebrar su primer año juntos.

El par de cantantes que comparten el super éxito musical “Se te nota” no han parado de presumir por sus distintos canales de redes sociales, algunos detalles privados de su celebración e incluso han compartido algunas recopilaciones de imágenes a lo largo de los últimos meses donde se les ve más enamorados que nunca.

Aunque en un principio han mantenido su relación de amistad y de más que amigos en privado, una vez que hicieron oficial su unión no han parado de compartir con sus millones de seguidores cientos de buenos momentos a través de sus cuentas de Instagram, donde ha quedado plasmado su romance.

Ha sido por este medio que Lele Pons ha subido a su perfil un video donde ambos aparecen disfrutando de íntimos momentos juntos, que han hecho que se enamoren cada vez más uno del otro.

“Feliz primer aniversario, te amo bebe. Gracias por el mejor año de mi vida. Por muchos años más”, escribió la modelo amorosamente para su pareja.

Pero la celebración no ha parado ahí, pues muy al estilo de la cariñosa pareja han decidido continuar el festejo en el lugar más feliz del mundo Disney World, donde no han parado de demostrar su afecto en una galería de fotos que han subido a sus redes. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

Sus fanáticos no han parado de felicitarlos por su sólida relación y han llenado de mensajes las publicaciones “Felicidades”, “Pareja Disney”, “La pareja del año, felicidades”, “Tan lindos, lo mejor para ustedes”, se ha podido leer bajo el post.

