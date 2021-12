Alejandra Guzmán y Paulina Rubio juntas y “Perrísimas” en su gira por los Estado Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Paulina Rubio, La Chica Dorada de México y Alejandra Guzmán, La Reina de Rock del mismo país, se juntan para recorrer las ciudades más importantes del los Estados Unidos en una gira que han titulado “Perrísimas” US Tour 2022. Esto será una de las giras más importantes del rock en español. A lo largo de más de tres décadas, las multipremiadas y legendarias superestrellas globales Alejandra Guzmán y Paulina Rubio han construido carreras impresionantes que las han llevado a cobrarse también los títulos de “Reina del Rock de Latino” y “Reina del Pop Latino”, respectivamente. Luego de años de rivalidad, por primera vez, Rubio y Guzmán se presentarán en un mismo escenario para ajustar cuentas y ofrecer a al público de los Estados Unidos. una experiencia espectacular y electrizante.

Producida por las propias Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, la gira “Perrísimas” arrancará en abril de 2022 y hará más de 20 paradas en las ciudades más importantes de los Estados Unidos como: Chicago, Nueva York, Miami y Las Vegas antes de finalizar el 22 de mayo en Los Ángeles. Los boletos saldrán a la venta al público en general el viernes 17 de diciembre a las 10 am, hora local, mientras que la preventa iniciará hoy 15 de diciembre a las 12 pm, hora local, para asegurar que los fanáticos más fieles de ambas artistas tengan acceso exclusivo a los mejores asientos. Para más detalles sobre la preventa, visite www.perrisimastour.com.

Como dos de las mayores artistas de la historia de la música latina, tanto Alejandra Guzmán como Paulina Rubio han dejado un enorme impacto en la industria y en la cultura global tras vender más de 50 millones de discos entre las dos. Con infinidad de reconocimientos, logros y éxitos, su música ha trascendido generaciones y ha servido de banda sonora para la vida de millones de oyentes alrededor del mundo. La gira “Perrísimas” US Tour 2022 será la única oportunidad que tendrán los fanáticos de presenciar el esperado e inédito encuentro de estos dos íconos internacionales y, sin duda, entrará a los libros de récords como una de las mayores giras de todos los tiempos.

Fechas de la gira “Perrísimas” US Tour 2022:

15 de abril – Hard Rock Live/Cafe Orlando – Orlando, FL

16 de abril – Hard Rock Live – Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, FL

20 de abril – PPL Center – Allentown, PA

22 de abril – Capital One Hall – Tysons, VA

23 de abril – United Palace Theatre – New York, NY

27 de abril – Rosemont Theatre – Rosemont, IL

28 de abril – Tennessee Performing Arts Center-Andrew Jackson Hall – Nashville, TN

29 de abril – The Fox Theatre – Atlanta, GA

1 de mayo – Texas Trust CU Theatre at Grand Prairie – Grand Prairie, TX

2 de mayo – Wagner Noel Performing Arts Center – Midland, TX

4 de mayo – H-E-B Center at Cedar Park – Cedar Park, TX

5 de mayo – Smart Financial Centre – Sugar Land, TX

6 de mayo – Payne Arena – Hidalgo, TX

8 de mayo – Majestic Theatre – San Antonio, TX

10 de mayo – Sames Auto Arena – Laredo, TX

12 de mayo – El Paso County Coliseum – El Paso, TX

13 de mayo – AVA Amphitheatre – Tucson, AZ (a la venta el 7 de enero)

14 de mayo – Agua Caliente Casino – Rancho Mirage, CA

15 de mayo – Pechanga Arena – San Diego, CA

18 de mayo – Arizona Federal Theatre – Phoenix, AZ

20 – SAP Center – San Jose, CA

21 de mayo – The Theater at Virgin Hotels Las Vegas – Las Vegas, NV

Sigue leyendo:

Día de Muertos: Alejandra Guzmán recuerda a Viridiana Alatriste con emotiva ofrenda en casa

Alejandra Guzmán lanza su línea de joyería en colaboración con el diseñador Daniel Espinosa

Paulina Rubio lanza ‘Yo Soy’ y busca ‘perdonar a gente que no perdonaba’