“No habrá impunidad para nadie”, dice AMLO tras recompensa que ofreció EE.UU. por los hijos de “El Chapo”

Tras darse a conocer que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones de dólares por la captura de cada uno de los cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “no habrá impunidad para nadie” ante las posibles detenciones.

Al ser cuestionado si la detención de Ovidio Guzmán, unos de los cuatro hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa, sería una prioridad para su gobierno, el mandatario mexicano respondió que sí.

“¿Tras lo del ‘Culiacanazo’, la detención de Ovidio Guzmán sería una prioridad para su gobierno?”, preguntó una reportera en la conferencia mañanera, a lo que López Obrador respondió: “Sí, todos, no hay impunidad para nadie y no hay como era antes dos extremos que se presentaban, uno la asociación delictuosa entra la delincuencia organizada y las autoridades, el caso más representativo es el de García Luna, cómo la autoridad encargada, responsable de combatir la delincuencia se asocia a uno de los grupos, durante todo el sexenio, y no era cualquier funcionario, era ni más ni memos el Secretario de Seguridad Pública, ni tampoco cualquier secretario de Seguridad Pública, un hombre con mucha influencia, ese es un extremo”, comentó el mandatario mexicano.

Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la autoridad mexicana será la responsable de la posible detención en México de los cuatro hijos de “El Chapo” (Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López) y reiteró que no se permitirá que ninguna fuerza extranjera actúe en territorio mexicano.

“Si están en territorio nacional a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna en nuestro territorio, nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo a las investigaciones que se llevan a cabo en México”, afirmó

“Se permitía que agentes extranjeros intervinieran en operativos en nuestro país como el caso de violación de nuestra soberanía cuando ponen en marcha el operativo Rápido y Furioso, que introducen armas a México, el gobierno estadounidense y se lo permite el gobierno mexicano y esas armas las utilizan para cometer homicidios de nacionales y también de extranjeros, esa es una violación flagrante a nuestra soberanía que eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia”, expresó.

El presidente tabasqueño aclaró nuevamente que tras el llamado ‘Culiacanazo’, conocido así al operativo fallido ocurrido en octubre de 2019 donde se detuvo y después se liberó a Ovidio Guzmán, él fue quien ordenó que se detuviera ese operativo y que será “la historia” que dirá si hizo lo correcto.

“¿Alguna vez hubo algún reclamo del expresidente Trump por esta liberación de Ovidio?”, preguntó nuevamente una reportera, a lo que el presidente contestó: “No, eso fue una circunstancia muy especial, es un operativo que no se ejecuta bien, se lleva a cabo a las 3 de la tarde, con muy poco personal, sin apoyar a los que fueron a la detención, entonces viene una reacción muy fuerte de la delincuencia, detienen a civiles, detienen a militares, agreden, hay atentados a unidades habitacionales de las fuerzas armadas, se atrincheran con armas de alto calibre, iba a haber un enfrentamiento con muchos muertos y se decidió detener el operativo, eso fue lo que sucedió, no quisimos que perdieran la vida más personas, había en aquel entonces un cálculo de que podían haber más de 200 muertos, y tomamos la decisión de que se detuviera el operativo, si hicimos bien hicimos mal ya la historia lo dirá, yo fui el que tomé la decisión de parar el operativo”, mencionó el mandatario tabasqueño.

“Durante el gobierno del presidente Trump, cuando se dio este asunto de Sinaloa y cuando se dio lo del asesinato lamentable de niños y de mujeres en Bavispe, hubo el ofrecimiento de que podían enviar fuerzas para la captura de responsables o de este hijo de Guzmán Loera y de los responsables de Bavispe y no lo permitimos, nos hicimos cargo nosotros y es nuestra responsabilidad, nada más tener eso presente y desde luego que el gobierno de Estados Unidos tiene todo su derecho a actuar, además repito es un asunto grave”, precisó.

En su conferencia mañanera, López Obrador, dijo que la recompensa dada a conocer por Estados Unidos es en respuesta a que existe una preocupación por la muerte de muchos estadounidenses ante el consumo de drogas sintéticas.

“Es lo que ya informamos ayer que íbamos a dar a conocer esta resolución del gobierno de Estados Unidos, considerando como delincuentes para el gobierno de Estados Unidos a estas personas y fijando recompensas, es una lista de presuntos delincuentes de la venta, tráfico de drogas, en este caso lo que tiene que ver con drogas sintéticas, con el fentanilo, hay una preocupación del Gobierno de Estados Unidos porque han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100 mil por el consumo de estas drogas que son muy peligrosas y por eso tomaron esa decisión, no ha habido más que eso”, dijo.

“Porque lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que ya la marihuana incluso en Estados Unidos la mayor parte del país está legalizada, la amapola lo mismo, me refiero que ha dejado ya de consumirse, no tiene el mismo mercado en Estados Unidos y han venido predominando las drogas químicas, el fentanilo que son al mismo tiempo muchísimo muy destructivas, dañinas, nosotros tenemos campañas permanentes para que los jóvenes no consuman drogas y nos preocupan lo de estas drogas químicas porque destruyen en muy poco tiempo a las personas”, explicó.



