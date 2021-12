Sacerdote que dio la Unción de los Enfermos a Vicente Fernández revela cómo fueron sus últimas horas de vida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras los fuertes rumores que circularon en torno a la muerte de Vicente Fernández, en donde aseguraban el cantante había fallecido días antes y la familia lo habría revelado hasta el día 12 de diciembre, fue el sacerdote Óscar Sánchez Barba quien durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ confesó que él acompañó al cantante horas antes de su muerte, pues asistió al hospital para darle los Santos Óleos a petición de la familia, en especial de Gerardo Fernández.

“Me llamó Gerardo desde el sábado 11 (de diciembre), yo estaba en misa de las 7, y oía que alguien me llamaba, pero no puedo contestar en la misa y era él. Me dijo que si podía darle la Unción de los Enfermos, pero me lo dijo ya quebrado, llorando. Y sí, como no inmediatamente voy”.

Compartió que no solo estuvo presente en las últimas horas de vida del “Charro de Huentitán”, pues también lo acompañó desde el pasado mes de agosto cuando ingresó al hospital; sin embargo, vivió uno de los momentos más dolorosos junto a la familia y la emotiva despedida que le brindaron.

“Estaba toda la familia reunida, le rezamos y le puse los Santos Óleos. Yo se los puse el día que llegó al hospital y cuando se fue, ocho horas antes o nueve de que Dios lo llamara. Se fue el día 12, muy significativo, pues también para él porque era muy Guadalupano“, agregó.

Asimismo, aseguró que se siente privilegiado de haber estado presente junto a toda la familia: “Fueron momentos difíciles, ahí estaban los nietos, pero le decían ‘ahora vas a cantar en el cielo a Dios’“, agregó.

Y aunque también se ha especulado que el intérprete de “Acá Entre Nos” y “Estos Celos” se encontraba inconsciente, el religioso destaca que para él siempre estuvo al tanto de lo que ocurría a su alrededor, pues incluso respondía a las preguntas que su familia, y en especial doña Cuquita, le hacía en esos momentos.

“Yo creo que él estaba consiente porque le hablaban al oído y él hacía señas de que entendía. Le decía Cuquita: ‘Vamos a casa’ y él parecía que decía ‘casa’ y ella le decía: ‘pues vámonos’.

También describió cómo fueron las últimas horas de vida de Vicente Fernández en las que estuvo rodeado por el cariño de toda su familia.

“Fue un momento muy emotivo y fuerte. De un gran cariño, una gran unión entre todos. Uno por uno fueron desfilando besándolo, abrazándolo“

El padre Óscar Sánchez Barba reveló que estuvo en contacto todo el tiempo con Gerardo Fernández, y siempre ha mantenido una amistad con la familia, pues incluso existe un parentesco, motivo por el que Vicente Fernández le pedía que lo llamara tío.

Finalmente aclaró que él también pertenece a una familia de charros, por lo que ha llegado a portar el traje al momento de oficiar sus misas y después de ellas, tal como sucedió en la ceremonia que ofició el pasado 12 de diciembre en la arena VFG durante el homenaje y velorio del icónico cantante mexicano.

