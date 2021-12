Cómo recibir cuidados adicionales en casa cuando los necesitas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cuando se trata de contratar ayuda en la casa para uno mismo o para un familiar, el primer paso es decidir el momento.

Algunas personas actúan oportunamente, estableciendo un sistema de apoyo antes de que las cosas comiencen a complicarse, dice Carolyn Clevenger, enfermera especializada en gerontología y profesora de la Escuela de Enfermería de Emory. Otros esperan hasta que haya ocurrido un hecho preocupante, como una caída mientras limpian o que se pierdan durante una diligencia. A veces, las familias también toman medidas si ven montones de correo sin abrir, comida enmohecida o abolladuras en el coche, dice Amy Goyer, experta en familias y cuidados de AARP y autora de “Juggling Life, Work, and Caregiving” (American Bar Association, 2015).

Si estás intentando convencer a un familiar de que la ayuda es necesaria, haz hincapié en que el objetivo es poder mantener la independencia.

Tipos de ayuda disponible

Puede ser difícil imaginar exactamente el tipo de ayuda que se necesita, dice Goyer. En lugar de eso, empieza a buscar la asesoría de un experto.

Comunícate con la agencia para adultos mayores de tu localidad. Ellos pueden ponerte en contacto con servicios de atención domiciliaria y comunitaria y también pueden coordinar una evaluación a domicilio.

Puedes comunicarte con un administrador de cuidados geriátricos por medio de Aging Life Care Foundation, quienes te ayudarán a hacer planes a largo plazo, dice la doctora Camille Vaughan, profesora asociada de medicina y directora de Emory Center for Health in Aging.

Un especialista certificado en envejecimiento independiente (encuentra uno a través de la National Association of Home Builders (Asociación Nacional de Constructores de Viviendas) puede recomendarte algunas renovaciones en el hogar para hacerlo más seguro o cómodo.

Cada persona tiene necesidades distintas que requieren diferentes tipos de ayuda y especialización, dice Vaughan. Estos son algunos tipos de ayuda que puedes considerar.

Compañía: A veces se necesita un cuidador para combatir la soledad y ayudarte a salir de casa más a menudo.

Finanzas: Es posible que desees que un miembro de la familia o un amigo cercano se encargue de tareas como las finanzas y el pago de facturas si se están atrasando, dice Goyer.

Administración de medicamentos: Para aprender estrategias para el control de recetas, habla con tu farmacéutico o tu proveedor de atención primaria. Vaughan también sugiere considerar un sistema en línea como PillPack que se encarga de entregar los medicamentos ya organizados para cuando necesites tomarlos.

Otro tipo de ayuda en el hogar: Una mano extra con la limpieza, las compras y la colocación de la despensa, la preparación de las comidas, encargarse del trabajo de jardinería y conducir también pueden hacer una diferencia.

Cuidado personal: Muchas personas pueden necesitar ayuda para bañarse, ir al baño o vestirse.

Fisioterapia o terapia ocupacional: Con frecuencia, los médicos la recomiendan para ayudar con la recuperación después de una cirugía o una caída, y se hace a corto plazo. Consulta con Medicare o tu seguro médico para saber cuáles son tus opciones de proveedores.

Encontrar y pagar por la ayuda

Existen dos maneras principales de encontrar ayuda en el hogar, dice Goyer: contratar directamente a las personas o hacerlo a través de una agencia.

Muchas personas confían en las recomendaciones de familiares, amigos o comunidades religiosas para contratar a alguien directamente. También puedes consultar sitios web como Care.com para encontrar cuidadores en tu localidad, dice Clevenger, aunque tú serás responsable de evaluarlos adecuadamente. Con frecuencia puedes ahorrar dinero contratando a alguien por tu cuenta. Solo debes ser muy específico acerca de cómo deseas que se hagan las cosas.

Si vas a una agencia (compara las opciones en medicare.gov/care-compare), es posible que no recibas a la misma persona en cada visita, pero la agencia debería poder brindar cobertura cuando quien suele ayudarte se enferma. Las agencias también deberían poder ofrecer una amplia variedad de servicios.

La mayoría de los servicios no están completamente cubiertos por el seguro médico o Medicare, dice Vaughan. El seguro de atención a largo plazo puede ayudarte, como lo hace Medicaid. El Departamento de Asuntos para Veteranos (VA) también brinda asistencia para el cuidado en el hogar a quienes son elegibles para el cuidado de la salud de VA, agrega. Además, la agencia para adultos mayores de tu localidad puede brindar ayuda gratuita o a bajo costo con las comidas, la limpieza, el trabajo de jardinería y otras tareas.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de diciembre de 2021 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.