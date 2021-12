Juan José Origel destapó los nombres de famosas que van a la misma clínica de rejuvenecimiento que él

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Juan José Origel recibió críticas por someterse a una serie de arreglos estéticos; sin embargo se defendió asegurando que no es el único que recurre a estos secretos de belleza para lucir mejor y para muestra reveló los nombres de algunas famosas a las que vio salir de la misma clínica a la que él asistió.

La confesión fue hecha durante el programa de espectáculos ‘Con Permiso’ que conduce junto a Martha Figueroa a través del canal Unicable, donde haciendo uso de su característico sentido del humor confesó que hace unos días acudió a una clínica para someterse a un tratamiento de rejuvenecimiento facial en el que le aplicaron algunas inyecciones de botox y así mantener un rostro fresco y por supuesto librarse de algunas molestas arrugas de la piel.

Pero ante la ola de críticas que recibió, decidió destapar el nombre de algunas famosas que como él, han decidido mejorar el aspecto de su piel.

“La doctora tiene una sala, pero has de cuenta que parecía una sala de rediseño de imagen de Televisa porque tenía varios cuartos y de uno salía Paola Rojas y luego la Jones, pero no Lupita, Rebecca Jones, y luego salía Luz Elena González“. mencionó.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que a través de su canal de YouTube dio réplica a sus detractores, a quienes pidió no criticarlo por ir a este tipo de clínicas de belleza, ya que no les afecta que recurra dichos tratamientos.

“Yo sé que mucha gente me critica o critica a toda la gente que vamos a ponernos bótox o lo que sea, porque ahora te ponen unas cosas como vitaminas y todo eso para que se te hidrate la piel. Yo sé que es vanidad o lo que ustedes quieran y qué, ¿en qué les afecta? Eso sí ahorita estoy muy hinchadito, vean ustedes que estoy muy hinchado, pero eso se me va a pasar y ya. Sí me dolió mucho“, se escucha decir en el video.

Además, reveló que fue el actor y conductor del programa ‘Hoy’, Raúl Araiza, quien le recomendó visitar este lugar. Y finalmente aseguró que no le afectan las comparaciones, por lo que pidió lo dejen en paz de una vez por todas ya que a nadie debería de importarle lo que haga.

“Que si te pones peluca, que si te pones inyección, que si te pones nalgas, que si te pones o te quitas, que si te pones busto o te lo quitas. ¡Dejen vivir al mundo! Todos nos hemos de meter en lo que no nos importa siempre, así de: ‘Vas a quedar como Lyn May’. ¿Y qué les importa? ¿Quién va a quedar como Lyn May? Yo, ah pues déjenme“, sentenció.

También te puede interesar:

–“Quise buscarlo”: Pepillo Origel sorprende al revelar que podría tener un hijo en Montreal

–Acusan a Belinda de ser ladrona de joyas

–Juan José Origel comparte detalles de la cirugía de emergencia a que fue sometido