Las mejores frases de afirmación personal para empezar bien el 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las afirmaciones son frases, siempre en sentido positivo y tiempo presente, que funcionan como un decreto. Se cree que, a través de su repetición, la mente tiene el poder de percibirla como verdad de manera que ayuda a las personas a realizar cambios significativos en su vida.

Estos enunciados trabajan directamente con el pensamiento al programarlo y enfocarlo en una idea determinada, según se explica en el sitio Lamenteesmaravillosa.com, donde resaltaron la necesidad de eliminar ideas negativas, ya que estas pueden anular el poder de las afirmaciones.

La llegada de un nuevo año es el momento ideal para cambiar la forma de pensamiento y precisamente las afirmaciones pueden ayudarnos a comenzar con el pie derecho un nuevo ciclo.

¿Cómo hacer que funcionen las afirmaciones?

El paso más importante es programar la mente para convertir cada pensamiento negativo en positivo. Si bien no es tarea fácil, la práctica hará que la perspectiva positiva domine sobre la negativa.

Un procedimiento que puede ayudarte a conseguirlo es el sugerido por el psicoterapeuta Ronald Alexander. Este consiste en escribir en un papel todos los pensamientos negativos que te lleguen a la mente y escribir frente a cada uno, un aspecto positivo relacionado. Así podrás comenzar a entrenar a tu mente para que siempre piense positivamente.

Afirmaciones para comenzar bien el 2022

Un ritual que puede ayudarte a comenzar bien el 2022 es anotar afirmaciones que sean como tu mantra para mantenerte positivo todo el año. Algunas sugerencias de sitios como acolorfulday.com y Diario Femenino, son las siguientes:

“Estoy abierto a toda la riqueza que la vida tiene para ofrecer”.

“Veo abundancia en todas partes de mi vida”.

“El universo me proporciona la prosperidad que merezco”.

“Tengo múltiples fuentes de ingreso que crecen cada día”.

“Estoy agradecido con el universo que me proporciona gran prosperidad y riqueza”

“Me acepto y me amo incondicionalmente”.

“Amo el cuerpo que mi alma ha elegido para habitar y vivir”.

“Soy merecedor de todo lo bueno que la vida me puede ofrecer”.

“Confío en que la vida siempre me apoya”.

“Disfruto de excelente salud y vivo lleno de energía”.

“Me libero del pasado y vivo en el presente”.

“Me siento fuerte y con gran energía”.

“Quiero creer que voy a mirar este nuevo año como si fuese la primera vez que desfilan 365 días ante mis ojos”, Paulo Coelho.

“Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final”, María Robinson.

“El realismo es para pesimistas. Un optimista crea su propia realidad”, David Harley.

“Por muy complicada y adversa que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer. Donde hay vida, hay esperanza”, Stephen Hawking.

Te puede interesar: Cómo hacer una lista de propósitos para el 2022: ritual para que se cumplan