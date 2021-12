Procter & Gamble retira decenas de productos para el cabello que podrían tener cancerígeno

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Más de 30 productos para el cuidado del cabello de las marcas Pantene y Herbal Essences, de Procter & Gamble, fueron retirados del mercado porque podrían contener benceno, una sustancia cancerígena.

El aviso de retiro del mercado, segundo que emite P&G en apenas un mes, indica que los productos en cuestión probablemente no expondrían a los consumidores a niveles de benceno con capacidad de provocarles problemas de salud, y añadió que no ha “recibido ningún informe de eventos adversos”, pero que responde con este llamado como “una precaución extrema”.

“La exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, vía oral o a través de la piel, y puede resultar en cáncer, incluyendo leucemia, o el de médula ósea en la sangre. También en trastornos sanguíneos que pueden poner en peligro la vida”.

La empresa pide a quienes hayan comprado los productos del listado, haya sido en algún establecimiento físico del país, o en línea, que los deseche, y se compromete a reembolsar el dinero. Ofrece la línea directa 888-674-36319.

Estos son los productos retirados:

– Acondicionador seco libre de agua Weightless Smooth (3.6 oz) con UPC 37000543954 y un código de producción en el rango de 0002-0248 o 9298-9350.

– Acondicionador seco libre de agua Instant Moisture (3.6 oz) con UPC 37000543831 y un código de producción en el rango de 0009-0069 o 9297-9350.

– Acondicionador seco libre de aguar Weightless Smooth (.98 oz) con UPC 37000544111 y un código de producción en el rango de 0084-0085 o 9284-9361.

– Acondicionador seco libre de agua Instant Moisture (.98 oz) con UPC 37000544227 y un código de producción en el rango de 0017-0100 o 9283-9284.

– Shampoo seco libre de agua No Residue (3.7 oz) con UPC 37000543787 y un código de producción en el rango de 0004-0357 o 9291-9344.

– Shampoo seco libre de agua No Residue (1 oz) con UPC 37000543978 y un código de producción en el rango de 0175-0176 o 9295-9297.

– Pantene Sultry Bronde All in One Luxury Mist (4.9 oz) con UPC 80878188710 y código de producción 0038.

– Pantene Smooth Talker Dry Conditioning Oil (3.9 oz) con UPC 80878192397 y código de producción en el rango de 0183-0365 o 1042-1046.

– Pantene Mist Behaving Dry Conditioning Mist (3.9 oz) con UPC 80878190898 y código de producción en el rango de 0048-0336 o 1008-1218 o 9247-9349.

– Pantene Mist Behaving Dry Conditioning Mist (3.9 oz) con UPC 80878188758 y código de producción en el rango de 9108-9303.

– Pantene Mist Behaving Dry Conditioning Mist (1 oz) con UPC 80878188765 y código de producción en el rango de 0107-0262 o 9112-9288.

– Pantene Gold Series Instant Nourishing Spray (4.9 oz) con UPC 80878188987 y código de producción en el rango de 0307 o 9263-9266.

– Acondicionador seco Aussie Smooth Vibes (4.9 oz) con UPC 381519187957 y código de producción 0021 o 1038 o en el rango de 9294-9325.

– Acondicionador Aussie Petal Soft (4.9 oz) con UPC 381519187544 y código de producción en el rango de 9196-9246.

– Acondicionador Aussie Sleekend Warrior (4.9 oz) with UPC 381519187537 y código de producción en el rango de 0014-0062 o 9198-9349.

– Champú seco Herbal Essences Blue Ginger Refresh (4.9 oz) con UPC 190679001498 y código de producción en el rango de 9047-9072.

– Champú seco Herbal Essences White Grapefruit & Mint (4.9 oz) con UPC 190679000262 y código de producción en el rango de 0015-0314 o 1004-1019 o 9028-9348.

– Champú seco Herbal Essences White Strawberry & Sweet Mint (4.9 oz) con UPC 190679000255y código de producción en el rango de 0167-0308 o 1105-1106 or 9049-9348.

– Champú seco Herbal Essences Cucumber & Green Tea (4.9 oz) con UPC 190679000248 y código de producción 0093 o 1075 o en el rango de producción de 9029-9294.

– Champú seco Herbal Essences Cucumber & Green Tea (1.7 oz) con UPC 190679000330 y código de producción en el rango de 0036-0329 o 1019-1098 or 9023-9312.

– Champú seco Pantene No Water Refresh (4.9 oz) con UPC 80878177042 y código de producción en el rango de 9009-9058.

– Champú seco Pantene Sheer Volume (4.9 oz) con UPC 80878185276 y código de producción en el rango de 9025-9260.

– Champú seco Pantene Never Tell (4.2 oz) con UPC 80878188727 y código de producción en el rango de 0006-0364 o 1074-1133 o 9157-9329.

– Champú seco Aussie After Hours Texture Spray 4.9 oz) con UPC 381519187834 y código de producción en el rango de 0139-0140.

– Champú seco Aussie After Hours Tousle Hustle (4.9 oz) con UPC 381519187285 y código de producción en el rango de 0013-0300 or 1038 or 9189.

– Champú seco Aussie Bounce Back (4.9 oz) con UPC 381519187278 y código de producción en el rango de 0013-00357 or 1018-1123 or 9189-9345.

– Champú Aussie Clean Color Protect (4.9 oz) con UPC 381519187360 y código de producción en el rango de 9047-9123.

– Champú seco Aussie Clean Texture (4.9 oz) con UPC 381519187285 y código de producción en el rango de 9072-9176.

– Champú seco Aussie Clean Volume (4.9 oz) con UPC 381519187278 y código de producción 9085.

– Champú seco Hair Food Coconut (4.9 oz) con UPC 37000876717 y código de producción en el rango de 0027-0192 o 9007.

– Champú seco Old Spice Fiji (4.9 oz) con UPC 37000779421 y código de producción en el rango de 9046-9228. – Champú seco Old Spice Pure Sport(4.9 oz) con UPC 37000785170 y código de producción en el rango de 9040-9239.

