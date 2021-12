En minibikini, Eiza González toma mimosas a bordo de un yate y hasta deja ver su tatuaje en la ingle

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de sus historias de Instagram, Eiza González lució su escultural figura a bordo de un yate, tomando mimosas y dejando ver que se encuentra de vacaciones. Ella presumió su escultural figura en un colorido minibikini que permite apreciar el tatuaje de estrella en su ingle.

En un video, la bella actriz mexicana aparece nadando junto a un cerdito, por lo que probablemente se encuentre en el cayo Big Major, en las Bahamas. Y hasta estando en el agua ella no perdió la elegancia, usando en todo momento sus gafas oscuras. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

El año próximo se exhibirán varias películas con Eiza en roles estelares. La primera es “Ambulance”, del género de acción y dirigida por Michael Bay; el estreno en Estados Unidos está programado para el 8 de abril de 2022, pero mientras tanto ella compartió en su cuenta de Instagram el póster promocional. View this post on Instagram A post shared by @eizagonzalez

