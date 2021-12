Agenda de eventos: semana de Navidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Vuelven los dinosaurios

La exhibición de dinosaurios más realista y más grande de Estados Unidos está de regreso. Jurassic Quest, que incluye más de cien especies basadas en los dinosaurios verdaderos, se presentará en dos locaciones del sur de California, en el Convention Center (800 W. Katella Ave., Anaheim) del 29 de diciembre al 2 de enero, y en el Ventura County Fairgrounds (10 W. Harbor Blvd., Ventura) del 15 al 17 de enero. Además de la centena de dinosaurios de tamaño real, hay juegos y atracciones, shows, actividades interactivas de ciencia, un área de juegos para niños pequeños y más. Miércoles a viernes 9 am a 8 pm; sábado 11 am a 8 pm, y domingo 9 am a 6 pm. Boletos $19 a $22. Informes jurassicquest.com.

Foto: Cortesía

Luces en OC

Por primera vez, el Angel Stadium (2000 E. Gene Autry Way, Anaheim) será el escenario de Magic of Lights, un espectáculo de luces que ese puede admirar desde el auto. Con decenas de luces desplegadas, carpas iluminadas y animación digitalizada, el show fue construido con miles de luces LED y se extiende por el estacionamiento del estadio. Entre los temas que se pueden ver están la Prehistoric Christmas, el Big Foot Monster Trucks y el túnel Snow Flurry. También incluye el 12 Days of Christmas, Toyland y el túnel del luces encantado. Todos los días de 5 a 10 pm. Termina el domingo. Boletos a partir de $25 por auto. Informes magicoflights.com.

‘Young Man’ llega al Getty

La nueva adquisición del J. Paul Getty Museum, “Young Man at His Window”, de Gustave Caillebotte, ya está en exhibición en este museo. Al terminar de mostrarse, será sometida a su conservación antes de ser instalada permanentemente en el West Pavilion del museo, donde será su nueva casa. La obra se agregará a Highlights: 19th-Century Paintings and Sculpture, que integra piezas de Van Gogh, Monet y Rodin, entre otros. Termina el 9 de enero. Entrada gratis con previa reservación. Horarios del museo en getty.edu.

Foto: Getty Museum

Tambores japoneses

El combo de tambores japoneses, Yamato, interpretará su nueva producción titulada Tenmei en el teatro Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (The Soraya) (18111 Nordhoff St., Northridge). Con más de 150 shows en todo el mundo, Yamato es una banda que toca los tambores Wadaiko, percusiones tradicionales japonesas. Temnei es descrita como un mundo primero descrito por Confucio en una expresión que se traduce como “a los cincuenta supe la voluntad del cielo”. Domingo 3 y 8 pm. Boletos desde $41. Informes thesoraya.org.

Foto: Cortesía

Posadas en la placita

Las últimas posadas de la temporada navideña tendrán lugar en estos días en la Plaza Olvera (845 N. Alameda St., Los Angeles). El evento, uno de los más antiguos en la ciudad, comienza todas las noches a partir de las 5:30 pm, hasta el viernes 24. Comienzan con una procesión con velas en la histórica casa conocida como Ávila Adobe. Los líderes de la procesión, usualmente niños, dirigen al resto por la calle Olvera cantando en inglés y en español. Al final se servirá champurrado y pan dulce gratis. También se romperán piñatas. Informes olvera-street.com.

Foto: Archivo

Celebración virtual

La que se planeaba que fuera una festividad con público presente, ahora será una solo de forma virtual debido a la nueva ola de contagios con la nueva cepa, ómicron. La edición 62 de la L.A. County Holiday Celebration tendrá lugar en el Dorothy Chandler Pavilion del Music Center, y contará con la participación de una veintena de artistas, entre ellos la Celtic Irish Dance Academy, Daniel Ho & Halau Hula Keali’i o Nalani, Demdrebrah West African Drum and Dance, la Jung Im Lee Korean Dance Academy y la Pacífico Dance Company. Viernes 3 a 6 pm. Se podrá ver en pbssocal.org y kcet.org/holidaycelebration. Repetición el sábado 6 pm. Informes holidaycelebration.org.

Foto: Cortesía

A pintar

Como parte de la Black American Portraits, exhibición que se muestra en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), el museo realizará el Andell Holiday Family Day, un evento al aire libre en el que los asistentes podrán participar en un taller en el que aprenderán técnicas del retrato. La clase estará a cargo de personal del LACMA. El taller será presencial en la Smidt Welcome Plaza. La entrada es gratuita pero es necesario reservar por adelantado. Hoy jueves 12 a 4 pm. Informes lacma.org.