Guía de regalos para los amantes de los coches

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los amantes de los coches tienen a su disposición muchos regalos ingeniosos. Claro que un ambientador, un guardabarros con la leyenda “Aléjate” o una pegatina para el parachoques pueden ser divertidos, pero hay formas mucho más prácticas de hacerles un regalo a los entusiastas de los automóviles en tu lista de compras.

El equipo de automóviles de Consumer Reports ha elaborado una lista de sugerencias para impulsar tus compras navideñas. Estas sugerencias se basan en nuestras pruebas y ensayos. La mayoría puede mejorar la experiencia de conducción y hacerla potencialmente más segura.

Los precios van desde calcetines navideños hasta los grandes caprichos. A continuación, presentamos regalos prácticos para los amantes de los coches.

Suscripción de música

Con la posibilidad de conectar un teléfono inteligente al estéreo del automóvil, los conductores tienen más opciones musicales que nunca. Los coches más nuevos pueden reproducir música almacenada o transmitida desde un teléfono, y algunos pueden incluso controlar aplicaciones de teléfonos celulares.

Pandora y Spotify están integrados en muchos sistemas de información y entretenimiento, lo que proporciona una buena alternativa a la radio terrestre y satelital. Cada aplicación tiene un servicio gratuito básico con publicidad (lo que significa que escucharás un anuncio de vez en cuando entre canciones).

Por $5 al mes, Pandora Plus elimina los anuncios de su servicio de transmisión de radio y Pandora Premium, que cuesta $10 al mes, permite buscar canciones o álbumes individuales y crear tus propias listas de reproducción. El plan familiar cuesta $15 al mes. Y hay tarifas especiales para estudiantes y militares.

Spotify, un servicio de música similar, también tiene un servicio Premium sin publicidad desde $10 al mes. (Por $13 dos usuarios pueden compartir Premium Duo). Premium Family cuesta $16 al mes y permite que familiares del mismo hogar disfruten de hasta seis cuentas Premium. El plan para estudiantes incluye Hulu y Showtime por $5 al mes.

Muchos coches de la última década vienen con un receptor de radio satelital, lo que permite el acceso a más de 140 canales de entretenimiento con una suscripción a SiriusXM.

El servicio ofrece una suscripción introductoria de 12 meses por $72, lo que permite al fanático de la música en tu lista de festividades reproducir música country, rock, hip-hop, clásica o pop en el coche y a través de una aplicación. El precio sube a $18 al mes después de un año.

La opción de transmisión Platinum amplía el entretenimiento a más de 165 canales en el coche y 350 en total por $99 el primer año, luego $23 al mes.

Soporte para teléfonos

Un soporte para teléfonos puede ser una forma económica de sumar comodidad e incluso seguridad a tu automóvil. CR evaluó 15 soportes para teléfonos celulares hace un par de años, desde los que se montan en los difusores de aire hasta los que se adhieren al parabrisas, para ver si alguno funciona mejor independientemente del tipo o modelo de vehículo. Nuestros expertos en automóviles usaron todos los soportes en su conducción diaria durante semanas y registraron sus opiniones.

Encontramos las ventajas y desventajas de cada tipo y, en última instancia, preferimos uno que se monta en el parabrisas con capacidad de carga incorporada para compensar las demandas energéticas del uso de la navegación basada en el teléfono.

Obtén más información sobre cómo elegir el soporte para teléfonos correcto para ti y echa un vistazo a las elecciones de nuestro personal.

Compra soportes para teléfonos: Amazon, Target y Walmart

Paquete de baterías para arrancadores auxiliares

Las micro baterías son lo suficientemente potentes como para arrancar un coche con una batería descargada. También se pueden emplear para recargar dispositivos portátiles como teléfonos móviles y tabletas, lo que los convierte en algo útil para un equipo de emergencia, siempre que los mantengas cargados y listos para funcionar. La mayoría pesa solo medio kilo y tiene aproximadamente el tamaño de una novela de bolsillo.

Todas las unidades que probamos tenían al menos un puerto USB incorporado para esas tareas de recarga, así como una linterna incorporada. Algunos tenían conectores que permiten cargar ciertas computadoras portátiles. Estas funciones añaden gran versatilidad a los paquetes de arranque, lo que los hace prácticos para campistas y bastante útiles durante un corte de luz.

Más información sobre arrancadores auxiliares.

Comprar arrancadores auxiliares: Amazon, Home Depot y Walmart

Medidor de presión de neumáticos

Un simple medidor de presión de neumáticos puede ser un buen recordatorio para que los conductores verifiquen la presión mensualmente. Las llantas de un automóvil deben estar infladas correctamente para obtener el máximo rendimiento, seguridad y vida útil de la banda de rodadura. Sin la presión correcta, los neumáticos pueden desgastarse más rápido y de manera desigual, desperdiciar combustible y comprometer la conducción del vehículo.

Hay tres tipos básicos de medidores: de varilla, de esfera y digitales. Nuestras pruebas demuestran que no es necesario gastar mucho para conseguir un buen medidor. Los medidores de varilla son los más compactos, por lo que son fáciles de guardar en la guantera. La unidad digital Accutire MS-4400B es nuestra elección por su precisión, durabilidad y facilidad de uso, además de tener un precio razonable. El Intercomp 360060 es la elección de los entusiastas.

Consulta nuestra guía de compra y calificación de medidores de presión de neumáticos.

Sellador de neumáticos

Los selladores en lata presurizada, los kits de selladores de llantas y los selladores líquidos de llantas pueden ser adiciones inteligentes a un equipo de emergencia para el coche, pero cada uno tiene limitaciones de almacenamiento y rendimiento para tratar los neumáticos desinflados. Independientemente del tipo que utilices, asegúrate de que un profesional repare o reemplace el neumático lo más rápido posible, generalmente en un plazo 100 millas o según las instrucciones del producto.

De los tres tipos, preferimos los kits. Incluyen una lata de sellador y un compresor que funcionan juntos. El sellador se conecta al neumático a través de un tubo de rosca y el compresor se conecta a un puerto accesorio de 12 voltios. En la mayoría de los kits, el compresor impulsa el aire en la llanta desinflada a través de un recipiente de sellador. A diferencia de las latas de sellador presurizadas, estos kits pueden inflar un neumático verdaderamente desinflado hasta la presión recomendada. Y como el sellador no está presurizado antes de usarlo, puedes guardar el kit en tu coche. (Las latas presurizadas corren el riesgo de romperse si se dejan en un coche caliente).

Entre las unidades probadas recientemente, el personal prefiere el AirMan ResQ Pro + (disponible en Amazon, $55).

Consulta nuestra evaluación completa de selladores de neumáticos.

Inflador de neumáticos inalámbrico

Un inflador de neumáticos inalámbrico es una excelente manera de aumentar la presión de aire de una llanta. No es necesario utilizar un gran compresor ni arrastrar mangueras en gasolinera local. Por lo general, vienen con una conexión para inflar neumáticos de coches y, además, un adaptador de aguja para inflar pelotas de baloncesto, de fútbol y similares. La mayoría también incluye un adaptador especial para inflar objetos inflables, como juguetes de piscina, y algunos tienen adaptadores para inflar llantas de bicicleta de alta presión.

Muchos infladores de neumáticos inalámbricos son compatibles con una línea de herramientas que funcionan con batería, por lo que resulta tentador añadir el inflador como parte de un conjunto en lugar de un artículo independiente. Hemos evaluado infladores pequeños con apariencia de taladro y otros un poco más grandes, y descubrimos que las capacidades de los modelos más grandes valen el gasto adicional. Una ventaja real de estos compresores más grandes es que la mayoría permite establecer la presión deseada y luego hacen su trabajo. No es necesario permanecer agachado, sujetando la boquilla de aire en su lugar. Pueden inflar una llanta de coche en solo 4 a 7 minutos.

Si estás comprando un juego de herramientas inalámbrico y te gusta tener un gran inflador, elige el inflador DeWalt 20V Max ($129 sin batería en Home Depot) por su combinación de buen rendimiento general, características fáciles de usar, funcionamiento silencioso y uso de almacenamiento lógico de la manguera. Consumer Reports descubrió que los taladros Inalámbricos para trabajo pesado de DeWalt también tienen un buen rendimiento.

Más información sobre cómo elegir un inflador de neumáticos inalámbrico.

Kit de restauración de faros delanteros

Un kit de restauración de faros delanteros puede ser una idea brillante para un regalo.

A medida que los coches envejecen, especialmente los que se estacionan afuera con regularidad, la cubierta de la lente del faro delantero puede nublarse o empañarse debido a la exposición a los rayos ultravioleta del sol. Un estudio de la AAA descubrió que, con el tiempo, el efecto nublado puede reducir la cantidad de luz emitida hasta en un 80% en comparación con la que tenía cuando el coche era nuevo.

Hay kits de bricolaje asequibles para eliminar el velo y volver a sellar el revestimiento de plástico de esas lentes. Se necesita un poco de esfuerzo, pero la mejora puede ser significativa. Hace unos años evaluamos varios kits y quedamos impresionados con el Sylvania Headlight Restoration Kit ($20 en Amazon) y el 3M Headlight Lens Restoration System ($13 en Amazon). Los precios de los kits suelen oscilar entre $10 y $22.

Más información en nuestra guía de compras de kits de restauración de faros delanteros.

Kit de emergencia

Si el mal tiempo de las fiestas te deja tirado junto a una carretera resbaladiza y nevada, un equipo de emergencia bien abastecido puede ayudarte a volver a tu camino, o al menos hacer que el tiempo de espera de la ayuda sea menos estresante.

Los kits de emergencia varían mucho en precio y contenido, pero por lo general incluyen cables auxiliares para la batería, un botiquín básico de primeros auxilios, una linterna, una manta térmica, una pala de nieve, una correa de remolque, un raspador de hielo y triángulos de señalización de emergencia. Estos kits están disponibles en Amazon y Survival Supply.

Compramos algunos kits de emergencia de invierno en Internet para evaluar lo que se puede conseguir y lo útiles que pueden ser en una urgencia. Los que compramos cuestan entre $45 y $75. Pueden parecer caros, pero es probable que gastes más de $100 si compras varios de los artículos por separado para armar tu propio kit.

Busca un kit que sea adecuado según cómo y dónde conduces, y considera cuánto espacio podría ocupar en un coche.

Más información sobre cómo armar tu propio kit de emergencia.

Camisetas y accesorios para automóviles

También existe la opción de una simple camiseta, sudadera con capucha, gorra de béisbol o llavero con temática automotriz.

Las tiendas de ropa con descuento, como Kohl’s, y las tiendas de mercado masivo, como Walmart, suelen tener estos artículos.Un fanático puede apreciar más la ropa de la marca oficial disponible a través de los concesionarios de automóviles o la tienda en línea de un fabricante de automóviles.

Además de los artículos habituales, es posible que encuentres un emblema de automóvil moderno o clásico que puede ser una decoración divertida.

Escuela de manejo

Las escuelas de manejo ofrecen de todo, desde capacitación en control de coches para conductores sin experiencia hasta habilidades avanzadas para aspirantes a conductores de autos de carreras.

Los eventos de un día de duración organizados por las respetadas escuelas que se enumeran a continuación, que suelen celebrarse en los circuitos de los Estados Unidos, cuestan a partir de unos $600. Sin embargo, un paseo de alta velocidad se puede conseguir por unos $100. Consulta los siguientes enlaces para conocer los precios y las ubicaciones específicas, y busca en Internet las escuelas de tu región.

CR apoya activamente el programa de capacitación para adolescentes llamado Street Survival. Sus eventos perfeccionan las habilidades de un adolescente con licencia al enfocarse en técnicas y conceptos de manejo seguro. Street Survival se ofrece en todo Estados Unidos.

Vale la pena señalar que hay algunos descuentos disponibles en escuelas de manejo para las fiestas navideñas.

•Richard Petty Driving Experience: Las sesiones van desde recorridos de una vuelta hasta instrucciones de manejo de carreras en autos de NASCAR en pistas de todo Estados Unidos. Los precios oscilan entre $130 y $4,499, según los descuentos, el curso y la experiencia.

•Mario Andretti Racing Experience: Las sesiones varían desde viajes de una vuelta en IndyCars para dos personas hasta automóviles individuales (como se muestra arriba) con instrucciones en pistas en todo Estados Unidos. Los precios oscilan entre $130 y $3,999, según los descuentos, el curso y la experiencia.

•Radford Racing School: Los cursos de capacitación, que se llevan a cabo en una pista cerca de Phoenix, incluyen una experiencia de manejo para adolescentes (desde $899) y capacitación en habilidades de manejo de alto rendimiento con automóviles de alta potencia (desde $1,899 por un día y hasta $4,699 por tres días). Además, hay programas de carreras de competición para karting, picadas, Fórmula 4 y más.

•Skip Barber Racing School: La longeva escuela Skip Barber opera programas de control de coches (para adolescentes y adultos), de manejo en invierno y de manejo de alto rendimiento en las principales pistas de todo el país.

•Street Survival: Sesiones de manejo para adolescentes en todo el país, incluso en el Centro de pruebas de automóviles de Consumer Reports antes de la pandemia: $95.

Neumáticos de alto rendimiento

Unas mejores llantas pueden transformar el rendimiento de un coche en la carretera. Por eso, cambiar a neumáticos de mayor rendimiento para todas las estaciones o de verano puede mejorar el manejo y el frenado de un coche. En la mayoría de los casos, hay un neumático de reemplazo mejor que el que viene con el coche.

Una opción muy especial es el Michelin CrossClimate2, nuestro neumático de mayor rendimiento para todas las estaciones. Forma parte de una nueva generación de llantas para todo tipo de climas, una categoría emergente que utiliza diseños exclusivos de la banda de rodadura y compuestos de caucho mejorados para aumentar la tracción en un amplio rango de temperaturas. Este neumático de alto rendimiento para todas las estaciones no necesita cambiarse por llantas de invierno/para la nieve cuando se cambia de estación, a menos que vivas en un área extremadamente nevada.

Y para los propietarios de SUV, existe el Michelin CrossClimate SUV.

Consulta nuestra guía de compra y calificación de neumáticos.

Los mejores autos usados y nuevos para los adolescentes

Las festividades pueden ser un momento para derrochar en un gran regalo. Para un adolescente, no hay nada mejor que su propio coche. Tanto si ayudas a un adolescente con su primera compra como si le regalas algo, haz que la seguridad sea la máxima prioridad en tu elección.

Los adolescentes se encuentran entre los conductores más arriesgados debido a una combinación de inmadurez, inexperiencia y presiones sociales. En consecuencia, los índices de colisión de los adolescentes son casi cuatro veces superiores a las de los conductores de 20 años o más. Elegir el coche adecuado puede ayudar a los adolescentes a mantenerse seguros, pero puede ser un reto equilibrar todos los factores que hacen que un vehículo sea ideal para los conductores sin experiencia.

Consumer Reports junto con el Insurance Institute for Highway Safety ofrecen conjuntamente listas de coches, SUVs y minivans que equilibran la prevención de accidentes, la protección contra choques, el rendimiento y la confiabilidad. Las recomendaciones de vehículos son ideales para los adolescentes, pero pueden servirle a cualquier comprador que busque un vehículo que se destaque en esas áreas.

Consulta las listas completas de los mejores automóviles usados y los mejores automóviles nuevos para los adolescentes.

Un coche nuevo

Cada mes, Consumer Reports hace un seguimiento de las mejores ofertas. Presentamos las mejores ofertas de coches nuevos y, más concretamente, las mejores ofertas de SUVs nuevos, analizando el potencial de ahorro de los modelos recomendados por CR; es decir, aquellos que se destacan en nuestras pruebas de carretera, encuestas y seguridad.

Y reunimos los modelos con los precios de transacción más bajos, recomendados o no. Esos son los coches nuevos con más descuentos en este momento. Ten en cuenta que es difícil encontrar un coche, especialmente uno con buenas clasificaciones, que se venda por menos del precio de etiqueta. Sin embargo, hay un ahorro relativo si se considera que algunos modelos se venden por miles de dólares por encima del precio de venta al público (MSRP).

Nuestras listas destacan las últimas “ofertas” nacionales. Puedes consultar los precios de las transacciones locales en nuestras páginas de modelos de coches.

Para encontrar cómodamente una buena oferta en tu área, utiliza el servicio de compra de compra de coches Build and Buy de Consumer Reports.

Asiento para automóvil

Tanto si compras para tu precioso hijo o para el de un ser querido, encontrar el mejor asiento de automóvil para niños para mantenerlos seguros es la máxima prioridad. Las pruebas de CR demuestran que comprar un asiento para automóvil caro no necesariamente significa tener el mejor asiento para automóvil. El precio más alto puede ofrecerte características adicionales, pero eso no significa que todas funcionen bien o tengan un beneficio de seguridad.

Tenemos clasificaciones para asientos para bebés, asientos convertibles, asientos elevados, asientos elevados para niños pequeños, y asientos todo en uno para ayudarte a encontrar el modelo adecuado. Para ayudarte a sacarle el mayor provecho a tu dinero, nuestros expertos han señalado los siguientes asientos de alto rendimiento como asientos con un buen valor:

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.