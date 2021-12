Los mejores colchones para quienes duermen boca arriba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si estás buscando un colchón nuevo y te gusta dormir boca arriba, tenemos todo lo que necesitas saber.

Probamos más de 230 colchones en nuestros laboratorios para averiguar cuáles proporcionaban un descanso profundo. A partir de esas pruebas, hemos elaborado una lista de colchones que son fantásticos, particularmente para quienes duermen boca arriba. También nos aseguramos de elegir los que brindaban apoyo decente para quienes duermen de costado, por si compartes la cama con alguien que duerma así.

En nuestras pruebas de apoyo para personas que duermen boca arriba, usamos sujetos humanos (¡personas!) de estatura baja y alta. Los técnicos grafican 36 puntos a lo largo de la columna mediante sensores de desplazamiento para medir la distancia física entre la espalda y el colchón y así analizar si el colchón mantiene la curvatura natural de la columna.

“La mayoría de esos sensores están situados desde el cuello hasta las caderas y constituyen la base de nuestro análisis sobre el apoyo de la espalda”, afirma Chris Regan, quien supervisa las pruebas de colchones en Consumer Reports. “Los datos de esos sensores identificarán aquellos colchones que no brindan el apoyo adecuado a la curvatura natural de la columna. Esa falta de apoyo es lo que hace que des vueltas en el colchón probando diferentes posiciones”.

Esta prueba se combina con otra prueba que emplea cientos de sensores en una cama para medir el nivel de presión donde el cuerpo entra en contacto con el colchón. Calculamos la media de los resultados de los sujetos de prueba, pequeños y grandes, con el fin de generar un puntaje para los durmientes de estatura promedio. Un colchón que ofrece un gran soporte para la espalda para una persona menuda que duerme boca arriba puede no ser útil para una persona considerablemente más fornida que duerma en la misma posición.

Los miembros de Consumer Reports pueden continuar leyendo y conocer las calificaciones y reseñas de los modelos destacados para personas que duermen boca arriba (colchones de espuma, con resortes internos e inflables regulables) de marcas como Avocado, Casper, Charles P. Rogers, Sleep Number y Sleep on Latex. Para obtener aún más opciones mientras compras, consulta nuestras calificaciones sobre colchones y mira nuestra guía para comprar colchones.

Los mejores colchones con resortes para personas que duermen boca arriba

Los mejores colchones de espuma para personas que duermen boca arriba

El mejor colchón inflable para personas que duermen boca arriba

Consejos para comprar un colchón

¿Das vueltas y vueltas toda la noche? Quizás es hora de comprar un colchón nuevo. En el programa de TV “Consumer 101” el experto de Consumer Reports, Chris Regan, comparte consejos sobre qué se debe observar al momento de comprar colchones.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.