Murió Harry Reid, el exlíder demócrata del Senado

Harry Reid, uno de los líderes de la mayoría más antiguos del Senado y un demócrata que jugó un papel central en la promulgación de los mayores logros legislativos del presidente Barack Obama, murió el martes a los 82 años.

El exsenador Harry M. Reid, el demócrata que pasó de la pobreza infantil en el desierto rural de Nevada a las alturas del poder en Washington, donde jugó un rol decisivo como líder de la mayoría del Senado en la aprobación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, popularmente conocida como Obamacare, murió el martes en Henderson, Nevada.

La muerte del exsenador demócrata de Nevada fue anunciada por el reportero político Jon Ralston, quien llamó a Reid “probablemente el funcionario electo más importante en la historia de Nevada”.

BREAKING: Harry Reid, probably the most important elected official in Nevada history, has died at 82.



My condolences to his family and friends. — Jon Ralston (@RalstonReports) December 29, 2021

Harry Reid se desempeñó como líder de la mayoría de 2006 a 2014 antes de retirarse de la política en 2017 como uno de los líderes demócratas más influyentes y poderosos que jamás haya servido en Washington.

Reid había sido tratado por cáncer de páncreas, que fue diagnosticado en 2018, pero vivió para ver que el aeropuerto de Las Vegas cambió su nombre en su honor, a principios de este mes.

Landra Reid dijo que su esposo murió en paz esta tarde, rodeado de su familia. “Estamos muy orgullosos del legado que deja tanto en el escenario nacional como en su amada Nevada”. Landra Reid says her husband died peacefully this afternoon, surrounded by family. “We are so proud of the legacy he leaves behind both on the national stage and his beloved Nevada.” pic.twitter.com/UCo9RLFTXg— Caitlyn Kim (@caitlynkim) December 29, 2021

Su muerte fue también confirmada por el gobernador de Nevada Steve Sisolak, quien declaró: “El senador Harry Reid fue un mentor, una figura paterna y alguien a quien siempre admiré. Nunca habrá otro líder como él. Kathy y yo enviamos nuestras condolencias a Landra y la familia Reid. Extrañaremos profundamente al senador Reid, pero la marca que dejó en nuestro estado durará para siempre”. Senator Harry Reid was a mentor, father figure, and someone I always looked up to—There will never be another leader like him.



Kathy and I send our condolences to Landra and the Reid family.



Senator Reid will be deeply missed but the mark he left on our state will last forever. pic.twitter.com/FU08pACpo0— Steve Sisolak (@SteveSisolak) December 29, 2021

El senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría en el Senado, también lamentó la muerte de Reid: Harry Reid was one of the most amazing individuals I've ever met



He never forgot where he came from and used those boxing instincts to fearlessly fight those who were hurting the poor & the middle class



He’s gone but will walk by the sides of many of us in the Senate every day pic.twitter.com/8T9PiD7vY4— Chuck Schumer (@SenSchumer) December 29, 2021

Reid fue elegido asambleísta estatal, vicegobernador y presidente de la comisión de juegos. En 1986, los residentes de Nevada lo enviaron a Washington como miembro del Senado de Estados Unidos.

Como líder demócrata del Senado, Reid defendió el programa de estímulo económico de la Ley de Recuperación de $787 mil millones de dólares para mitigar el impacto de la Gran Recesión en 2009 y luchó por promulgar la histórica Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2013, dos proyectos de ley del gobierno de Barack Obama que consideró entre sus mayores logros legislativos.