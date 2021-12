Daniel Radcliffe le escribió una carta a Helena Bonham Carter, confesándole su amor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Daniel Radcliffe reveló ahora que se enamoró de Helena Bonham Carter, con quien compartió créditos en las últimas películas de la saga ‘Harry Potter’ hace ya más de diez años, y tampoco tuvo reparo alguno en leer a viva voz una carta que escribió a la actriz británica -ex esposa de Tim Burton– cuando terminó el rodaje de la última cinta en 2011.

“Querida HBC, ha sido un placer ser tu compañero y tu posavasos, porque de hecho acabé sosteniéndote el café varias veces. Te quiero de verdad y ojalá hubiera nacido 10 años antes para haber podido tener una oportunidad contigo“, dice el mensaje del que le hizo entrega hace ya una década, tan pronto como terminaron de filmar la película “Harry Potter and the deathly hallows: part 2”.

Semejante revelación se produjo en el marco de la emisión del especial televisivo “Harry Potter 20th anniversary: Return to Hogwarts”, disponible en HBO Max. El reencuentro entre los principales actores y directores que participaron en las ocho entregas de una de las sagas más exitosas de todos los tiempos también presentó otras historias de amor sin materializar o no correspondidas, como la de Emma Watson -Hermione en las películas- y Tom Felton, quien diera vida al villano Draco Malfoy. “Y no sé cómo decirlo: me enamoré de él”, reconoció la actriz. “Era tres años mayor que yo, así que me decía que yo era como su hermana pequeña”, añadió para dejar claro que, por mucho que le doliera, nunca llegó a suceder nada entre ellos.

