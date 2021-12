Katy Perry comparte el listado de canciones que interpretará en “Play”, su serie de conciertos en Las Vegas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace algunos meses Katy Perry dio a conocer que haría una residencia en Las Vegas, lo cual fue muy bien recibido por sus fans. Todo está listo para su show “Katy Perry: Play”, que se estrena el 29 de diciembre en el auditorio del casino Resorts World.

La cantante ha compartido el listado de canciones que interpretará en los shows (que ella misma describió como una combinación de la película “Honey, I shrunk the kids” con la serie de TV “Pee-Wee’s Playhouse”), en el que destacan muchos de sus grandes éxitos.

El show comenzará con “ET”, “Chained to the rhythm”, “Dark horse” y “It’s not the end of the world”, para después continuar con “California gurls”, “Hot n’ cold/Last friday night”, “Waking up in Vegas”, “Bon appetit”, “Daisies”, “I kissed a girl” -que fue el primer gran hit de su carerra-, “Lost/Part of me/Wide awake”, “Swish swish”, “When I’m gone/Walking on air!”, “Never really over” y “Teenage dream”. El gran final está compuesto de los temas “Smile”, “Roar”, “Greatest love of all” y “Firework”, que es considerado todo un himno entre sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Siempre original, Katy eligió el programa de televisión “Good morning America” para dar detalles acerca de la producción de los conciertos (el último será el 19 de marzo de 2022). Ella comentó: “En este show interpreto a una muñeca, así que todo es como tres veces más grande que yo”. Además, la noche del 29 de diciembre se estrena el nuevo sencillo de la cantante, “When I’m gone”, que es una colaboración con el DJ Alesso; ella hizo uso de su cuenta de Instagram para promocionar el estreno de ese tema, luciendo espectacular con su nuevo look, en el que destaca su cabello oscuro. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

