Dua Lipa se broncea usando una tanga de hilo en color verde neón

Dua Lipa ha acaparado las redes sociales con sus más recientes publicaciones, entre las que sobresale una imagen en la que aparece recostada, bronceándose y usando una tanga de hilo en color verde neón.

La bella cantante británica ha regresado a la soltería, tras dos años de relación con el modelo Anwar Hadid, pero eso no le impidió tomarse unas merecidas vacaciones en un destino exótico, compartiendo en Instagram fotos que ya se acercan a los cinco millones de likes, y que la muestran en la selva luciendo sexys atuendos.

Dua Lipa termina el año de la mejor manera, y además de que su canción “Levitating” fue la número 1 en los charts anuales de Billboard, ella no deja de trabajar, ya que el miércoles 29 se presentó en St. Barth en una gala a favor de UNICEF. La cantante presumió su figura de modelo en un total look de color verde, que al parecer es uno de sus favoritos. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

