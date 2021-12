Manelyk González deja ver su microbikini verde al usar un vestido de malla transparente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Manelyk González no teme presumir su escultural figura en atrevidos atuendos, y ahora compartió con sus fans dos videos en los que aparece usando un ajustado minivestido de malla transparente que permitió ver su microbikini verde. Además, ella misma se tomó una selfie en el hotel donde se hospeda.

La estrella de “Acapulco Shore” se encuentra actualmente en Brasil, a donde viajó con su amigo -y maquillista- Vico Guadarrama; Manelyk lució espectacular en una fotografía que la muestra usando un bikini estampado mientras aplica bronceador en su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Mane (@manelyk_wt) View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

Con su nuevo look de cabello corto y rubio, Manelyk obtuvo la aprobación inmediata de sus seguidores en Instagram; la gran perdedora del reality show “La casa de los famosos” obtuvo hace unos días casi medio millón de likes gracias a una serie de imágenes en las que aparece bronceándose en Acapulco, causando sensación. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

