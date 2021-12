Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los relojes Apple no son baratos, pero tienen mucho que ofrecer. Pueden ayudarte a administrar tu vida sin levantar el teléfono, resolver tareas cotidianas como obtener direcciones, enviar mensajes de texto y correo electrónico y, sí, pagar tu café de la mañana.

La pregunta es: ¿Qué Apple Watch deberías comprar?

El Apple Watch Serie 7 presenta un estilo actualizado y una pantalla un poco más grande que el Apple Watch Serie 6. No obstante, el Apple Watch Serie 3 de comprobada eficacia, que cuesta la mitad que el modelo de la Serie 7, también sigue siendo una buena opción.

También está el relativamente económico Apple Watch SE, que tiene una calificación similar al de la Serie 6 y representa un término medio para los consumidores.

Y aunque el Apple Watch Serie 6 bien calificado ha sido discontinuado, todavía no ha desaparecido de los estantes de las tiendas. Por lo tanto, encontrarás importantes descuentos, ya que los vendedores minoristas intentan deshacerse de sus existencias.

Con todas esas opciones, puede ser difícil elegir la mejor, en especial si estás comprando un regalo para otra persona. Y solo un aviso: los relojes Apple funcionan solo con iPhones. Si la persona a la que le estás comprando utiliza un dispositivo Android, deberás buscar otra cosa.

Con un precio inicial de $200, la Serie 3, lanzada en 2017, es la opción más asequible. No obstante, no es tan rápido como los modelos más nuevos. Por $80 más, el SE tiene un chip más rápido y el mismo aspecto moderno del más caro de la Serie 6. Y el último reloj tiene muchas funciones atractivas, pero aún se vende por alrededor de $350 y más. El precio de la Serie 7 comienza en $400.

Ten en cuenta que los precios anteriores son solamente para modelos con GPS. Agregar una conexión celular te costará alrededor de $100 más, más las tarifas mensuales por el servicio. Por lo tanto, es mejor preguntarte si realmente lo necesitas antes de desembolsar el dinero adicional.

Aquí hay información más detallada sobre lo que cada modelo de Apple Watch tiene para ofrecer.

Apple Watch Serie 7

El nuevo Apple Watch tiene una pantalla un poco más grande, con un bisel más delgado que el de la Serie 6 y con eso viene la promesa de una mayor resistencia a los impactos, así como a prueba de polvo, sumada a la resistencia al agua de la Serie 6.

También se dice que la pantalla de la Serie 7 es más brillante que su predecesora.

El estuche viene en cinco colores: verde, azul, rojo, negro y blanco. Aunque la caja del reloj de la Serie 7 es un poco más grande, con el nuevo modelo puedes usar la correa de reloj de la Serie 6.

Al igual que la Serie 6, la Serie 7 cuenta con un sensor de oxígeno en sangre y una función de electrocardiograma diseñada para detectar ritmos cardíacos inusuales. La Serie 7 se envía con un cable nuevo que permite una carga más rápida. Sin embargo, no hay cambios en la duración total de la batería.

En nuestras pruebas, la Serie 7 se quedó un poco por debajo de la Serie 6 en cuanto a facilidad de interacción, el tiempo que le toma a un reloj inteligente responder a las entradas del usuario, así como la precisión de la frecuencia cardíaca y el recuento de pasos. La Serie 7 todavía se ubica en la parte superior de nuestras clasificaciones de relojes inteligentes.

Apple Watch Serie 6

La característica que separa a la Serie 6 del SE es un sensor de oxígeno en sangre que te permite ver la eficacia con la que tu cuerpo hace circular el oxígeno durante tus entrenamientos y tu sueño, lo que ayuda a respaldar las funciones de control del sueño del reloj. La Serie 6 también tiene el sensor que habilita una función de electrocardiograma diseñada para detectar ritmos cardíacos inusuales.

La Serie 6 viene en una variedad de acabados, que incluyen acero inoxidable y titanio, todos compatibles con una amplia gama de bandas deportivas y elegantes correas. También puedes ejecutar el sistema operativo watchOS 8 introducido con el modelo de la Serie 7.

En nuestras pruebas, la Serie 6 demostró ser excelente en el conteo de pasos y el control de la frecuencia cardíaca, lo cual lo ubica en la parte superior de nuestras clasificaciones de relojes inteligentes en general.

La introducción de la Serie 7 ha provocado descuentos en la Serie 6, pero debido a que la Serie 6 ha sido descontinuada, prepárate para ser rápido si encuentras un reloj del tamaño y color que deseas a un precio que te guste.

Apple Watch SE

El Apple Watch SE tiene el altímetro, el giroscopio y la brújula siempre encendidos que se encuentran en los modelos de las Series 6 y 7. También es compatible con las funciones de detección de caídas, configuración familiar y control del sueño, además de Emergency SOS, que te permite pedir ayuda y alertar a los contactos preseleccionados, y llamadas de emergencia internacionales, útiles si tienes problemas en el extranjero.

El reloj tiene la misma apariencia que la Serie 6 e incluso puedes personalizarlo con una de las nuevas correas de Apple.

¿Qué te estás perdiendo? Lo más importante es el control de oxígeno en sangre y la capacidad de tomar tu propio electrocardiograma. También tiene un procesador diferente. Si bien no es tan rápido como el de las Series 6 y 7, Apple dice que es aproximadamente el doble de rápido que el de la Serie 3.

Y no tiene una pantalla que esté siempre encendida, por lo cual si deseas verificar la hora, debes levantar la muñeca para que la pantalla del reloj se ilumine.

Solo vemos descuentos leves en el SE, dado que no ha cambiado en el último año.

Apple Watch Serie 3

Disponible en tamaños de 38 y 44 mm, la Serie 3 es un poco más pequeña que las otras opciones. Y el bisel, el borde negro que rodea la pantalla, es un poco más grande. Entonces, lo que se obtiene es una esfera de reloj notablemente más pequeña.

También te perderás muchas funciones nuevas que se han implementado desde que la Serie 3 llegó al mercado por primera vez. Este reloj no realiza control de oxígeno en sangre, electrocardiogramas, control del sueño ni llamadas de emergencia internacionales.

El procesador no es tan rápido como los de la Serie 6, la Serie 7 o incluso el SE. Y el modelo no tiene pantalla siempre encendida ni aplicación de brújula.

Sin embargo, a pesar de su antigüedad, el reloj de la Serie 3 cumple bien con lo básico. Nuestros evaluadores lo califican como Muy Bueno tanto para el control de la frecuencia cardíaca, como para el recuento de pasos a un precio que no es mucho más alto que el de muchos rastreadores de actividad física.

Otros factores a considerar

¿Necesitas un celular? Todos los modelos de Apple Watch se pueden comprar solo con GPS. Agregar conexión celular aumenta el precio de etiqueta en aproximadamente $100, más la tarifa de aproximadamente $10 por mes para un plan inalámbrico.

La mayoría de la gente probablemente no necesite un reloj con celular. Si eres corredor y quieres dejar tu teléfono en casa, pero quieres transmitir tu combinación de ejercicios favorita y estar disponible para llamadas y mensajes de texto, la opción del celular es una actualización sensata. No obstante, muchos usuarios rara vez están fuera del alcance de Bluetooth de sus teléfonos, lo que hace que el reloj celular sea redundante.

Cuanto más grande, ¿mejor? Independientemente del modelo que estés considerando, la mayoría de las mujeres probablemente se inclinarán hacia las tallas más pequeñas. Los relojes más grandes cuestan un poco más y, aunque la mayoría de los hombres tienden a comprar los más grandes, algunos consideran que el reloj de 40 mm es perfecto.

Acabados de lujo: Los precios iniciales enumerados en este artículo son del de acabado de aluminio básico. Sin embargo, en las Series 6 y 7 puedes encontrar modelos más elegantes con, digamos, un acabado de acero inoxidable plateado o dorado, lo que agrega varios cientos de dólares al precio, y una versión de titanio que es aún más cara. También hay un diseño Hermès de primera línea con correas de vanguardia.

Más allá del Apple Watch: Sí, los relojes inteligentes de Apple son geniales, en especial si posees muchos otros dispositivos Apple, pero también recomendamos modelos fabricados por compañías como Fitbit y Samsung. Como siempre, los miembros de Consumer Reports pueden consultar nuestras calificaciones para obtener resultados completos de las pruebas en más de 30 opciones.

Y si te gusta más contar los pasos que leer el correo electrónico, hacer llamadas o verificar los últimos resultados deportivos, es posible que quieras pensar en un rastreador de actividad física. Tienen menos funciones, pero suelen ser significativamente más baratos que los relojes inteligentes.

