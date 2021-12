Hollywood llora la muerte de Betty White, un “tesoro nacional” de la comedia

Hollywood y el mundo del espectáculo en Estados Unidos se unieron en el último día de 2021 para despedir y rendir tributo a Betty White, la legendaria actriz de “The Golden Girls” (1985-1992) que falleció este viernes a los 99 años.

When asked in 2016 what she hoped her legacy would be, Betty White simply said "I want them to still think kindly of me and maybe make them smile" pic.twitter.com/fYRKBwsuYo — The Hollywood Reporter (@THR) December 31, 2021

“Qué vida tan excepcional. Estoy agradecida por cada segundo que pude pasar con Betty White”, escribió en Twitter Ellen DeGeneres.

What an exceptional life.



I’m grateful for every second I got to spend with Betty White.



Sending love to her family, friends and all of us. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 31, 2021

George Takei propuso que a medianoche, justo al entrar en 2022, todo el mundo alce su copa y brinde en honor de Betty White, a quien definió como un “tesoro nacional”.

Our national treasure, Betty White, has passed just before her 100th birthday. Our Sue Ann Nivens, our beloved Rose Nylund, has joined the heavens to delight the stars with her inimitable style, humor, and charm. A great loss to us all. We shall miss her dearly. — George Takei (@GeorgeTakei) December 31, 2021

“BETTY WHITE ES UN VERDADERO ICONO”, exclamó Cher.

También compartió su tristeza en las redes sociales Reese Witherspoon. “Me encantó ver a sus personajes, que trajeron mucha alegría. Gracias, Betty, por hacernos reír a todos”, dijo la actriz.

“El mundo parece diferente ahora. Ella fue genial en desafiar las expectativas”, apuntó Ryan Reynolds.

The world looks different now. She was great at defying expectation. She managed to grow very old and somehow, not old enough. We’ll miss you, Betty. Now you know the secret. pic.twitter.com/uevwerjobS — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 31, 2021

Por su parte, Steve Martin detalló una anécdota de Betty White cuando él todavía trataba de abrirse camino en el mundo del espectáculo.

“En 1974, yo era un telonero desconocido de Linda Ronstadt en la sala The Troubadour de Los Ángeles. Al atravesar el lobby antes del show, vi a Betty White y a su esposo Allen Ludden esperando en la fila”, recordó.

“Me encantaba Betty White así que fui ahí y les dije: ‘Estoy muy honrado de conocerles a los dos. ¿No es Linda fantástica?’ Ella me dijo: ‘Hemos venido a verte a ti porque hemos oído que eres divertido’. Me dejó eufórico”, añadió. I loved Betty White, so I went up to them: “I’m so honored to meet you both.” And then I said, “Isn’t Linda great?” She said, “We came to see you.” I said, “Why?” “Because we heard you were funny.” I was elated.— Steve Martin (@SteveMartinToGo) December 31, 2021

Viola Davis aseguro que creía que Betty White viviría “para siempre” y defendió que su huella en el mundo del espectáculo “inspirará a generaciones”.

“Descansa en una paz gloriosa. Te has ganado tus alas”, afirmó.

RIP Betty White! Man did I think you would live forever. You blew a huge hole in this world that will inspire generations. Rest in glorious peace….you’ve earned your wings ❤️❤️❤https://t.co/7wpeLHgySy— Viola Davis (@violadavis) December 31, 2021

“Me encantaba su ingenio cómico y su adorable encanto. Definitivamente fue un amor para el planeta y un regalo para el mundo del entretenimiento”, afirmó William Shatner.

“Dios bendiga a Betty White. Como diría mi madre, ‘fuimos muy afortunados de tenerla'”, indicó Conan O’Brien.

Como muchos otros, Debra Messing recordó que creció viendo a Betty White en la televisión. “Era juguetona, cariñosa e inteligente. Todos sabíamos que este día llegaría pero eso no quita el sentimiento de pérdida. Sin duda era un tesoro nacional”, escribió.

Finalmente, Ava DuVernay resumió en cifras un legado inabarcable: “99 años aquí y deja millones de risas atrás. Es bastante fantástico”.

El presidente Joe Biden también rindió honores a la actriz: “Betty White trajo una sonrisa a los labios de generaciones de estadounidenses. Ella es un ícono cultural que extrañaremos profundamente. Jill y yo estamos pensando en su familia y en todos los que la amaron esta Nochevieja”. Betty White brought a smile to the lips of generations of Americans. She’s a cultural icon who will be sorely missed. Jill and I are thinking of her family and all those who loved her this New Year’s Eve.— President Biden (@POTUS) December 31, 2021

Con información de EFE

