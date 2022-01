Yanet García da la espalda a la cámara mientras agita su retaguardia con diminuta lencería

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García está finalizando el 2022 con rotundo éxito, pues no solo ha logrado destacar como presentadora de televisión, sino que también continúa robándose el corazón de millones de fanáticos que admiran su belleza a través de las redes sociales y plataformas de contenido exclusivo como OnlyFans, a la que se unió hace unos meses.

Y fue precisamente con uno de los videos más recientes que compartió en Instagram, en donde logró paralizar el corazón de miles de usuarios que no solo admiraron sus imponentes curvas, sino que también reaccionaron con candentes piropos.

En esta ocasión, la exconductora de la sección del clima dentro del programa ‘Hoy’ enloqueció a quienes la vieron modelar un sexy conjunto de lencería de flecos, con la que agitó sus caderas mientras da la espalda a la cámara.

La serie de candentes videos que inició hace varios meses ya se ha convertido en una práctica continua que agradecen sus más exigentes admiradores, pues en ellos muestra atrevidos ángulos de su anatomía que le ha dado como resultado conquistar el corazón de cerca de 14 millones y medio de seguidores.

Para muestra se encuentra la breve grabación en la que apareció modelando una prenda de lencería que fue confeccionada con delgadas tiras que envolvieron las curvas de la modelo mexicana de 31 años, y con la que logró subir la temperatura.

Como era de esperarse, la grabación de poco menos de 10 segundos cautivó a un gran número de internautas y se convirtió en una de las publicaciones más exitosas para la regiomontana, pues también generó más de 3 millones de reproducciones. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Por suerte para sus fanáticos esta no fue la única vez que presumió su torneada silueta frente a la cámara mientras utiliza este atrevido set de prendas, pues también días antes también se lució durante una caminata junto a la piscina, en donde se despojó de una bata para mostrarse como toda una modelo profesional y por supuesto, dejar sin aliento a más de uno. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que con una postal Yanet García se confirmó como una de las celebridades favoritas dentro de Instagram, pues en ella expuso su torneada retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

