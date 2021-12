Yanet García deja poco a la imaginación modelando atrevida lencería de encaje color verde

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García sigue llamando la atención dentro de las redes sociales, en donde este fin de semana celebró Navidad con un atrevido video en el que apareció modelando un conjunto de lencería de encajes que dejó muy poco a la imaginación.

La breve grabación fue publicada a través de su perfil oficial de Instagram, y en ella se le puede ver haciendo sensuales movimientos que permitieron apreciar a detalle cada ángulo de su torneada anatomía.

Junto a la frase: "No necesito un amor falso", la modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, atrajo las miradas de sus fanáticos, quienes reaccionaron con halagadores mensajes.

Junto a la frase: “No necesito un amor falso“, la modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, atrajo las miradas de sus fanáticos, quienes reaccionaron con halagadores mensajes.

Posando de frente, medio perfil y por supuesto de espaldas a la cámara, la conductora de televisión confirmó por qué actualmente es considerada una de las celebridades favoritas dentro de las comunidades virtuales.

Recordemos que fue hace apenas unos meses cuando debutó en una plataforma de contenido exclusivo, por lo que sus ardientes sesiones fotográficas se han convertido en las más vistas de Instagram, aunque en ellas comparte solo un adelanto de lo que sus admiradores podrán encontrar en su página de OnlyFans, se han convertido en las más vistas.

Así fue como deleitó una vez más la pupila de sus fans, pues utilizando el mismo set de prendas íntimas en color verde, “La Chica del Clima” expuso su deslumbrante belleza ante la cámara. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Por supuesto esto no ha sido todo, ya que días antes expuso su belleza y sensualidad con otra serie de publicaciones en las que apareció vistiendo sugerentes prendas que dejaron a la vista sus torneados atributos, los cuales ha logrado conseguir con exigentes rutinas de ejercicio.

En una de sus reveladoras fotografías, Yanet García sorprendió al aparecer posando en medio de la jungla con una micro tanga de hilo dental y top de red, prendas con las que nuevamente llamó la atención de por lo menos 340 mil usuarios que calificaron la postal con un “me gusta”.

Mientras que en una de sus más recientes publicaciones encendió las alarmas al mostrar su curvilínea anatomía topless y con tan solo una tanga de hilos en forma de corazón que sumó cerca de medio millón de reacciones, así como una lluvia de calificativos dedicados a sus curvas perfectas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

