Yanet García modela de espaldas escasa lencería de hilos que se perdió entre sus curvas

Yanet García no deja de llamar la atención gracias a sus atrevidos destapes con los que se ha ganado el reconocimiento de millones de fanáticos en todo el mundo y que la han confirmado como una de las celebridades más bellas dentro de las redes sociales.

Tras su éxito en televisión como la “Chica del Clima” del programa de Televisa ‘Hoy’, también ha participado en algunas obras de teatro e inclusive debutó en la pantalla grande en 2017 con la cinta “Sharknado 5: Global Swarming” y años más tarde regresó al séptimo arte en “Bellezonisimo”.

Y aunque gracias a su disciplina se dio a conocer en redes sociales como una de las estrellas fitness más bellas, años más tarde consolidó uno de sus sueños al convertirse en una helth coach certificada. Pero sin duda uno de los proyectos que ha cambiado su vida definitivamente fue como modelo, específicamente de contenido exclusivo en el que deja a la vista su torneada anatomía y con lo que se ha ganado el reconocimiento del público masculino en su mayoría.

Como parte de las recientes publicaciones dentro de las redes sociales, se encuentra una atrevida sesión fotográfica que realizó durante un viaje a Yucatán, México, en donde modeló un escaso conjunto de lencería de hilos en color dorado, cuyas cintas se perdieron entre la inmensidad de sus curvas para arrancar suspiros de sus más exigentes admiradores.

Y aunque en esta ocasión estuvo a punto de llegar a 2 millones de reproducciones y conquistó más de 500 mil corazones rojos, repitió la dosis de belleza y sensualidad utilizando esta misma prenda; sin embargo, días antes Yanet García prendió fuego al quitarse una bata blanca para después dejarse observar con en micro bikini de “hilo dental” que expuso su torneada retaguardia mientras sonríe para la cámara. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Además, arrebató miradas al aparecer luciendo un trikini en tono neón que modeló de espaldas a la cámara para resaltar al máximo la belleza de sus torneados encantos, todo esto mientras se pasea frente a la piscina y agita su larga melena para finalmente despojarse de la reveladora prenda amarilla. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

