Yanet García paraliza las redes sociales posando de espaldas con micro tanga de hilos

Yanet García continúa llamando la atención dentro de las redes sociales, en donde una vez más volvió a paralizar el corazón de sus seguidores al mostrarse en una sugerente pose en la que ha dejado muy poco a la imaginación con ayuda de una escasa prenda que se perdió entre sus despampanantes curvas.

La candente postal con que la expresentadora del programa ‘Hoy’ inició la semana fue publicada a través de su perfil oficial de Instagram, en donde consintió la pupila de sus más exigentes admiradores posando de espaldas a la cámara mientras viste únicamente una reveladora micro tanga de hilos en color dorado, con la que logró subir la temperatura al dejar su cuerpo prácticamente al desnudo.

Como ya es costumbre en casi todas sus publicaciones, logró alborotar el corazón más de 320 mil usuarios, quienes calificaron la candente fotografía con un corazón rojo, además de una lluvia de mensajes en los que halagaron su belleza y le hicieron propuestas subidas de tono.

Junto a la imagen, la originaria de Monterrey, Nuevo León, recordó a sus de sus 14.3 millones de seguidores que podrán encontrar más imágenes como esta dentro de su página de OnlyFans, en donde promete sorprenderlos con espectaculares sesiones fotográficas.

Como ejemplo del trabajo que ha realizado en los últimos días, también se encuentra el video que expuso días antes, en el que se le ve caminando por una pasarela improvisada a un lado de la piscina, en donde utilizó el mismo set de diminutas prendas doradas para dejar al descubierto su voluptuosa y torneada retaguardia, todo esto mientras se despoja de una bata y finaliza regalando una coqueta sonrisa. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sin embargo, si de escandalizar las redes sociales y poner a prueba la censura se trata, Yanet García se ha convertido en toda una experta en la materia, pues como parte de su nueva colección de reveladoras imágenes se encuentra otra breve grabación de unos cuantos segundos en la que se sumergió en un jacuzzi al aire libre mientras deja al descubierto su espectacular anatomía completamente al desnudo, dejando con la boca abierta a miles. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

