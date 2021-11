Yanet García se quita la bata para modelar una micro tanga de hilos que se perdieron entre sus curvas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García paralizó las redes sociales gracias a su más reciente publicación, en la que apareció modelando uno de los conjuntos de lencería más pequeños, con el que echó a volar la imaginación de millones de seguidores mientras camina por una pasarela improvisada junto a la piscina.

Y es que en un video que fue publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, la ex conductora del programa ‘Hoy’ causó revuelo luciendo de espaldas a la cámara el set de lencería más revelador, en el que solo unas delgadas tiras doradas se perdieron entre la belleza de sus prominentes curvas para dejar a la vista su cuerpo casi al desnudo tras despojarse de una bata blanca.

La candente grabación que en tan solo un par de horas logró acumular cerca de 1 millón de reproducciones forma parte del detrás de cámaras de su más reciente sesión fotográfica para la página de OnlyFans, para la cual viajó junto con su equipo hasta Mérida, Yucatán, en donde se lució como pocas veces.

Desde este mismo lugar, días antes compartió otro adelanto de lo que sus fanáticos podrán disfrutar como parte de su contenido exclusivo.

En aquella ocasión, la también actriz nacida en Monterrey, Nuevo León, deleitó la pupila de sus fanáticos con un traje de baño de dos diminutas piezas en color negro, con el que su torneada retaguardia fue expuesta mientras sonríe para la cámara.

Aunque solo se trató de una breve grabación de unos cuantos segundos logró causar revuelo y generar millones de reproducciones y comentarios en los que halagaron su torneada silueta, con la que se ha convertido en toda una celebridad dentro de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero debido al éxito que tuvo la sugerente publicación, repitió la dosis de sensualidad con una fotografía más, en la que nuevamente posó para la cámara mientras deja a la vista la silueta que logró obtener gracias a sus exigentes jornadas de ejercicios y por supuesto una alimentación saldable. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

