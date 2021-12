Yanet García sube la temperatura desde el jacuzzi posando topless y de espalda a la cámara

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para fortuna para millones de fanáticos, las acaloradas imágenes que Yanet García comparte en redes sociales parecen no tener fin, muestra de ello fueron los reveladores videos y fotografías que compartió para el deleite de sus más exigentes admiradores.

Aunque solo son un breve adelanto de lo que podrán disfrutar dentro de su página de OnlyFans, la sensual conductora de televisión logró subir la temperatura dentro de su perfil oficial de Instagram gracias a un video en el que mostró cómo se sumerge en el jacuzzi, todo esto mientras utiliza el mínimo de prendas.

Y es que, en la grabación de unos cuantos segundos, la modelo que se dio a conocer como la sensual “Chica del Clima” del programa Hoy se despojó de una bata color blanca para dejar ver su escasa lencería blanca. Mientras que más adelante dijo adiós a una parte de la ropa que llevaba puesta y quedó topless para lucir solamente una escasa prenda color violeta que se perdió entre las prominentes curvas de su tonificada anatomía.

Además, dio la espalda a la cámara para mostrar un provocativo ángulo de su retaguardia que tantos suspiros sigue robando.

Sin duda alguna esta publicación arrancó suspiros y provocó todo tipo de comentarios, pero también se convirtió en uno de los videos más vistos, pues está a punto de acumular su primer millón de reproducciones.

Para confirmar por qué es una de las celebridades favoritas dentro de esta red social, la tarde de este martes Yanet García también aceleró el corazón de sus 14.4 millones de seguidores con una espectacular fotografía en la que nuevamente dejó a la vista sus voluptuosos encantos mientras se cubre tan solo con sus brazos. A pesar de que en esta imagen optó por posar de frente a la cámara, atrajo las miradas de miles de fanáticos que cayeron rendidos ante su belleza y le hicieron llegar cientos de halagadores mensajes de admiración. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Días antes, agradeció el cariño de sus admiradores posando con un diminuto bikini metálico en color azul que resaltó al máximo la belleza de sus prominentes curvas, del que, por cierto, también se despojó a ritmo de un sexy baile que dejó a todos simplemente fascinados. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

