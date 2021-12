Yanet García se luce bailando con atrevida lencería de encaje transparente y flecos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García vuelve a subir la temperatura en redes sociales, esta vez con un sensual baile en el que presumió un conjunto de lencería de encajes y transparencias.

Luego de compartir una seductora fotografía con la que logró paralizar el corazón de sus fanáticos debido a que apareció posando de espaldas a la cámara con un escaso conjunto de hilos color dorado que dejó muy poco a la imaginación, la modelo y expresentadora mexicana vuelve a hacer de las suyas.

Una vez más recurrió a su perfil oficial de Instagram para modelar ante poco más de 14 millones de seguidores un revelador traje de prendas íntimas en color negro, cuyas transparencias pusieron a temblar a sus fanáticos mientras ella realiza un sexy baile.

En esta ocasión, la regiomontana de 31 años se mostró de frente, de perfil y por supuesto de espaldas a la cámara para mostrar todos los ángulos de su escultural anatomía, con lo que se consolidó como una de las celebridades favoritas dentro de esta comunidad virtual, en donde logró reunir más de 800 mil reproducciones y miles de comentarios.

Pero esta no es la única vez que ha modelado las mismas prendas, pues días antes causó revuelo al aparecer en una fotografía en la que dio la espalda a la cámara para permitir apreciar su despampanante figura, imagen que por supuesto agradecieron sus más exigentes admiradores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Además, en un clip grabado en cámara lenta se mostró caminando en medio de la naturaleza mientras luce sus curvas, permitiendo apreciar la belleza que posee. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el día que decidió posar frente a una piscina para mostrar su torneada retaguardia en una breve animación, en la que apenas hizo unos cuantos movimientos mientras vuelve a dar la espalda y así exponer al máximo la silueta que la llevó a triunfar en la televisión mexicana como la sensual “Chica del Clima” del programa ‘Hoy’. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

