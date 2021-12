Yanet García se adelanta a la Navidad modelando diminuto disfraz de la señora Claus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Navidad está muy cerca, motivo suficiente para que Yanet García no dejara pasar la oportunidad de lucirse con un diminuto conjunto de lencería con el que su torneada anatomía se convirtió en el centro de atención para millones de seguidores de redes sociales.

Y es que la modelo mexicana que ganó popularidad como la “Chica del Clima” dentro de la televisión mexicana no deja de llamar la atención con las candentes publicaciones que realiza a través de su perfil oficial de Instagram, en donde nuevamente consintió la pupila de sus más exigentes admiradores.

En esta ocasión, la regiomontana causó revuelo con ayuda de un breve video que publicó ante cerca de 14 millones y medio de seguidores, para quienes bailó frente a la cámara con un sensual mini vestido de Señora Claus, con el que no dudó en dar la espalda a la cámara para dejar ver su escasa lencería a juego. Por supuesto, al atrevido conjunto también agregó un gorro de Santa y unas botas altas.

Una vez más, logró confirmar que es una de las celebridades favoritas dentro de dicha red social, ya que en unas cuantas horas logró acumular más de 800 mil reproducciones.

Sin embargo, esta no es la única vez que ha logrado subir la temperatura con las ardientes sesiones fotográficas creadas especialmente para su página de OnlyFans, ya que también causó revuelo el pasado fin de semana con un ajustado conjunto de leggins de latex color rojo, los cuales combinó con unas pezoneras doradas que dejaron casi al descubierto sus voluptuosas curvas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Al desfile de atrevidos conjuntos navideños también agregó una grabación en la que se paseó ante la cámara con unas medias transparentes que bajó ligeramente para mostrar su micro tanga roja. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

La también actriz de 31 años cumplió el sueño de llegar a vivir en Nueva York, por lo que desde hace unos meses también comparte la espectacular vista que tiene desde el rascacielos en el que vive. Pero no es lo único, ya que en días recientes se ha dejado ver paseando por El Rockefeller Center, en donde posó frente al enorme árbol de Navidad que cada año se convierte en una de las paradas obligadas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

–Yanet García paraliza las redes posando con medias transparentes y sin sostén

–Yanet García modela de espaldas escasa lencería de hilos que se perdió entre sus curvas

–Yanet García sube la temperatura desde el jacuzzi posando topless y de espalda a la cámara