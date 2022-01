Adamari López envía poderoso mensaje de Año Nuevo y hace bailecito con Toni Costa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El 2021 fue un año lleno de cambios para la conductora puertorriqueña, Adamari López, por ello se mostró más que lista para recibir el Año Nuevo, pues está ansiosa por saber lo que le depara el 2022, así lo señaló en su cuenta de Instagram la querida conductora.

“Este 2021 me deja con muchas ganas de que lleguen las 12 de la medianoche mañana para saborearme cada una de esas uvas que representarán todo lo bueno que deseo vivamos juntos en este 2022”, indicó en su cuenta de Instagram.

Además, la guapa conductora aseguró que este año ha sido de mucho aprendizaje y en el que la constancia y dedicación en cada paso se han convertido en protagonistas.

Cabe recordar que fue este 2021, cuando la actriz y conductora sorprendió a todos con su radical cambio físico pues durante algunos años tuvo sobrepeso. Fue a mediados del año que Adamari López reveló en una entrevista para la revista People cuál fue su secreto para bajar de peso.

“A mucha gente le ha parecido muy rápido (su cambio físico) pero tengo ya dos años tratando, desde que me uní con WW (Weight Watchers). Al principio fue frustrante no ver que pasara tan rápido. Después vino la pandemia y volvía para atrás. Empecé el reto y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Yo seguía tomando refresco. Y no lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme. Empecé a bajar porciones de comida y a dejar por completo el refresco que eso me costó mucho”.

Sin embargo, la actriz logró vencer las dificultades y se convirtió en un ejemplo de que sí se puede para muchas mujeres que desean bajar de peso y no ven resultados inmediatos.

Adamari López compartió en sus historias de Instagram unos videos donde se puede observar su último desayuno del año 2021. Asimismo, subió imágenes de su pequeña hija, donde se puede observar cómo desayunan. En las imágenes también se ve parte de la decoración navideña de la casa, como el árbolito de Navidad.

Bailecito con Toni Costa para cerrar el año

Tras su separación se les ha visto a Adamari y Toni en repetidas ocasiones juntos a pesar de los rumores que señalan que el motivo de su distanciamiento fue una posible infidelidad.

Pero al parecer la pareja de famosos maduró y ahora por el bien de su pequeña hija, Alaïa, han decidido llevar una relación de amistad cordial para que su hija tenga gratos recuerdos, y prueba de ello fue su más reciente video.

Por medio de la cuenta de Instagram de Alaïa, la cual es administrada por la propia Adamari, mostraron una coreografía que hicieron junto al bailarín español con distintivas hoodies navideñas.

