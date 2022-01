Cabina de teleférico se congela en las alturas con 20 personas a bordo en Albuquerque

Veintiún personas fueron rescatadas por personal de emergencia en el área de Albuquerque luego de haber pasado la noche en una cabina congelada de teleférico que se quedó atorada en las alturas desde las 2 am en el inicio del año.

El dramático rescate que requirió de un helicóptero alivió una tensa y peligrosa situación en el Sandia Peak Tramway. La última persona rescatada la en la tarde del sábado fue un empleado del lugar, quien de acuerdo con las autoridades se encontraba en una cabina distinta.

WTF. BCSO: 20 people rescued, 1 still stranded on Sandia Tram car – Albuquerque Journal https://t.co/HKzcsz0nZj — Angela Sirna (@PubHistPhD) January 1, 2022

El incidente hizo recordar la tragedia ocurrida el pasado mayo en Italia en la que murieron 14 personas cuando una cabina cayó al vacío.

Una vocera del Sheriff del Condado Bernalillo, Nuevo México, dijo que los cuerpos de rescate estaban “evaluando un plan para sacar a todas las personas (del área) porque el clima está empeorando”, reportó el Albuquerque Journal.

Tram rescue update: BCSO says 20 people have been rescued from one car, but 1 person is still stranded on another. Crews are “reassessing a plan to get them out now with the weather getting worse.” More from @rosalesquique, @MReisen88, Martin Salazar. https://t.co/2KrvhP2CAv pic.twitter.com/v0FmHv0WCG— Albuquerque Journal (@ABQJournal) January 1, 2022

A las 2:55 pm hora local, la autoridades informaron que todas las personas habían sido rescatadas y llevadas a la base del teleférico y que algunos rescatistas se encontraban caminando en la montaña. En el operativo participaron varias agencias. We are happy to report that at this time all people needing rescue from the Tram cars have been rescued and are safely at base. We still have rescue personnel on the mountain who are hiking out due to difficulty in making access with the helicopter. We will update when all clear.— BernalilloCountyFire (@BerncoFire) January 1, 2022

La vocera informó que a las 2:11 am fue recibida la primera llamada en el 911 y que las personas atrapadas eran trabajadores de un restaurante que se encuentra en lo alto del Sandia Peak Tramway y que estaban en el trayecto hacia abajo luego de completar su jornada laboral. #RESCUE operation going on at #albuquerquetram pic.twitter.com/0m9bN7iRY2— Lisa Aldon (@lisaTranLead) January 1, 2022

Se dijo que todas las personas atrapadas tenían cobijas en las cabinas del teleférico.

El operativo fue transmitido vía Facebook.