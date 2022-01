Pruebas de covid llegan a la puerta de tu hogar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por segundo año consecutivo California empieza el año con un alto número de contagios por el covid-19, que se elevó luego de las festividades; sumado a miles de personas que buscan un lugar para practicarse una prueba y saber si tienen o no coronavirus.



Tan solo este viernes, las autoridades del Departamento de salud del condado de Los Ángeles reportó 27,091 nuevos casos de covid-19; además de 12 fallecimientos y 1,365 hospitalizaciones por la enfermedad.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que la tasa de casos del condado angelino se multiplicó por casi cuatro en solo tres semanas, con una transmisión significativamente alta.



Para enfrentar la falta de citas en las farmacias y las largas líneas en los centros de salud para acceder a una prueba, el condado de Los Ángeles ofrece un programa de recolección de pruebas caseras.



Una vez que lo solicitas por internet, se te envía un kit —que consiste en una caja con indicaciones, un hisopo para tomar la muestra de tus fosas nasales, un tubo con solución química para poner dentro la muestra y una bolsa para enviar la prueba de regreso por correo.



Los kits de recolección de pruebas en el hogar se proporcionan sin costo para los residentes del condado si cumplen con ciertos criterios como tener síntomas de covid-19 o haber estado expuesto a alguien con el virus.

Cómo funciona

Los residentes interesados en recibir estos kits deben registrarse en el sitio web Picture by Fulgent Genetics (https://picturegenetics.com/covid19?c=lacathome) para que le envíen un kit de prueba a su domicilio a través de FedEx.

Cabe resaltar que en la parte super derecha hay una opción para cambiar el texto al español. Una vez que te inscribas, te enviarán el kit de prueba a su domicilio a través de FedEx.



Ten en cuenta que es necesario que tengas un correo electónico y que la caja solo puede enviarse a una dirección de hogar físico; los P.O. boxes no cuentan.



Eso sí, una vez que haces la orden, el kit puede tomar alrededor de dos días para llegar a tu casa. Los tutores o cuidadores pueden solicitar kits de prueba para las personas a las que brindan atención.



Cuando llega el kit se recomienda que la persona se lo haga inmediatamente. Sin embargo, se recomienda que no lo hagan en fin de semana o día festivo ya que el envío puede durar más tiempo y la prueba puede perder validez.



El condado indica que los kit de prueba son solo para uso inmediato. Quienes lo reciben deben recolectar y enviar su muestra dentro de tres a cinco días posteriores de cuando recibieron la caja.



Aunque no hay costo para quien pide el kit, se recomienda que si tienes seguro médico, la agregues para que el condado pueda recibir un reembolso por el costo de la prueba. Si no tienes cobertura de salud, no importa ya que igual puedes obtener un kit de prueba.

Cómo hacerse la prueba:

Activa la prueba en línea.



Recoje tu propia muestra.



Empaca la muestra y colócala en el sobre prepagado.



Llame a FedEx al 1.800.463.3339 para programar que recojan la caja o puedesn llevarla a una de las sucursales autorizadas.



Recibirás tu resultado. a través de un email, dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la muestra por parte del laboratorio Fulgent Genetics.

Si tiene más preguntas puede enviar un email a: hello@picturegenetics.com