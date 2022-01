Una aficionada descubrió un cáncer de un entrenador de hockey sobre hielo en pleno partido

El jugador veterano de hockey sobre hielo Brian Hamilton, asistente en los Canucks de Vancouver, reveló que durante un partido del pasado 23 de octubre una joven aficionado lo llamó y le dijo que tenía un lunar en su cuello que podría parecer peligroso.

La joven era una estudiante de medicina que envió un mensaje a Hamilton diciendo que el lunar podría ser cancerígeno y que lo mejor era ir al médico para descartar cualquier peligro. Luego de dos días, Hamilton asistió al centro hospitalario donde los médicos informaron que el lunar sí se trataba de un melanoma y debía ser extirpado cuanto antes.

“El mensaje que me mostró en su móvil quedará grabado para siempre en mi cerebro y ha hecho posible que siga con vida. Sus instintos estaban en lo cierto y ese lunar en la espalda de mi cuello era un melanoma maligno y gracias a su persistencia y al rápido trabajo de los médicos, ya no está”, dijo Hamilton.

Luego de conocerse la noticia, el equipo de los Canucks realizaron una campaña a través de redes sociales para encontrar a la joven que detectó el lunar a Hamilton para agradecerle por su labor. En menos de un día hallaron a la chica.

#HockeyTwitter, we need your help!



Please RT to spread the word and help us connect Red with the woman he considers his hero. pic.twitter.com/HlZybgOnjf— Vancouver #Canucks (@Canucks) January 1, 2022

La joven se llama Nadia Popovic y era estudiante de medicina y notó el lunar cancerígeno en Billy Hamilton debido a que conocía ese tipo de lunares durante sus prácticas a pacientes en hospitales. “Él miró mi teléfono y se alejó y pensé que tal vez ya estaba al tanto del problema. Me alegra mucho haber podido ayudar”, dijo. The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a— Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022