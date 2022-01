En un lugar de Texas llovieron peces del cielo para cerrar el año; el fenómeno fue captado en video y fotos

TEXAS – El municipio de una pequeña ciudad ubicada en la frontera noroeste de Texas y Arkansas reportó que sus residentes fueron testigos de un fenómeno poco común en el área de Texarkana.

Según publicaciones en las redes del Municipio de Texarkana, varios residentes informaron el miércoles que encontraron pequeños peces que habían caído del cielo durante una tormenta y compartieron videos e imágenes a través de las redes sociales.

It was raining fish!…In Texarkana, Texas literally last week. pic.twitter.com/8ZwvkgHgAZ — Dennis Dunham (@DennD68) January 2, 2022

Expertos dicen que el fenómeno puede ocurrir cuando las trombas marinas recogen pequeñas especies marinas, como peces o ranas, en el cielo antes de caer.

Pero no hay evidencia de trombas marinas o inundaciones severas en Texarkana que expliquen lo que se informó el miércoles pasado, según los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional.

“El 2021 está sacando todos los trucos…incluyendo lluvias de pescados hoy en Texarkana. Y no, esto no es una broma”, decía la publicación del Municipio en Facebook. Ok, I’m done. Obviously 2021 is way more committed than I realized to making sure it goes out with a bang. Raining fish in Texarkana today. Yes. Fish. Dropping from the sky like raindrops. 6.5 hrs left in 2021. I don’t think I have the strength 😣 https://t.co/DAxgkTu9jL— Ty Ross (@cooltxchick) January 1, 2022

“Por favor hay que ingresar al 2022 de la manera más silenciosas por el bien de todo”, concluyó la publicación.

