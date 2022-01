Salma Hayek se luce junto a la piscina, usando un escotadísimo traje de baño estampado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Salma Hayek parece estar decidida a sorprender a sus más de 19 millones de seguidores en Instagram, ya que ahora ha publicado una fotografía en la que se le ve muy sensual, posando junto a la piscina y luciendo su curvilínea figura en un escotadísimo traje de baño en animal print. El mensaje que escribió junto a la imagen (que ya rebasa el medio millón de likes) fue: “😎💫Primer café del primer lunes del primer mes del año nuevo”.

Apenas hace dos días la bella actriz mexicana impresionó con un post en el que se dejó ver entre gigantescas rocas, usando un traje de baño negro y con el agua hasta sus caderas. Ella envió buenos deseos a todos sus fans por el año que comienza: “Que este año nuevo te haga consciente de tu propia fortaleza 💪🏻. Felicidad y salud para el 2022 🥳🎉🎊”.

El año pasado se estrenaron varias películas con Salma en roles estelares (como “House of Gucci” y “Hitman’s wife’s bodyguard”), pero hasta el momento la actriz no ha dado a conocer nuevos proyectos para 2022. Tras su participación en el filme de ciencia ficción “Eternals” ella se ha convertido en una gran amiga de Victoria Alonso, presidenta ejecutiva de Marvel Studios, y recientemente aprovechó para felicitarla por su cumpleaños, a través de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

