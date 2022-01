Eduardo Verástegui inicia el año respondiendo a sus detractores: “Ya supérenlo borregos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Eduardo Verástequi continúa generando controversia dentro de las redes sociales, en donde inició el 2022 respondiendo a sus detractores.

Según lo reveló a través de su cuenta de Twitter, el actor y activista mexicano está cansado de recibir insultos, amenazas y groserías, por lo que tomó la decisión de contestar a quienes lo han criticado por los mensajes que continuamente comparte.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Sin embargo, su opinión ha provocado aún más polémica debido que en esta ocasión decidió llamar “borregos” y “ciegos” a quienes no piensan igual que él, en especial respecto a su convicción de no ser vacunado contra el Coronavirus.

“¡No me he vak…… ni me voy a vak……. Feliz año 2022!“, escribió la noche del pasado 31 de diciembre.

Y aunque este mismo perfil ya fue suspendido temporalmente en una ocasión por compartir mensajes que van en contra de las políticas de la red social; sus declaraciones continuaron para asegurar que ya superó el COVID-19 y está mejor que nunca por lo que de ninguna manera piensa cambiar su forma de pensar.

“Ya supérenlo borregos. No me inyecté me dio COVID. Ya lo superé. Ahora estoy más fuerte que nunca. ¡No sean envidiosos, querían q me fuera mal, lo siento, me fue muy bien y estoy al 100! Bendiciones para ustedes y sus familias. Cambien el odio por el amor y les va ir muy bien”, se lee en uno de sus polémicos tuits.

Ya supérenlo borregos. No me inyecte 💉 me dio COVID. Ya lo superé. Ahora estoy mas fuerte q nunca. No sean envidiosos, querían q me fuera mal, lo siento, me fue muy bien y estoy al 100! Bendiciones para ustedes y sus familias. Cambien el odio por el amor y les va ir muy bien. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 31, 2021

Mientras que en otro mensaje reiteró que está en todo su derecho de negarse a recibir la vacuna, pues es parte de su libertad. Perdón, quise escribir, ¡No me he puesto la inyección 💉 ni me la voy a poner!#Libertad— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 31, 2021

Y aunque continuó con los mensajes que muchos tomaron como ofensivos, también envió bendiciones a todos aquellos que están al pendiente de lo que escribe, incluidos sus detractores y la “borregada”.

“¡Dios bendiga a todos, también a la borregada y a los compañeros haters, pues son mis hermanos, cómo no quererlos también! ¡Feliz año familia! Paz y bien”. ¡Dios bendiga a todos, también a la borregada y a los compañeros haters, pues son mis hermano, cómo no quererlos también! ¡Feliz año familia! Paz y bien.— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 1, 2022 ¡Cuando sigues lo que es verdadero, la verdad te hará libre, cuando obedeces a la mentira, eres borrego, eres esclavo, así de simple!— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 1, 2022

También te puede interesar:

–Eduardo Verástegui vincula el cambio climático con la liberalización del aborto

–Eduardo Verástegui insiste en no vacunarse pese a sufrir los estragos del COVID-19

–Eduardo Verástegui anuncia que dio positivo a COVID-19: “Pasaré solo Navidad”