Eduardo Verástegui insiste en no vacunarse pese a sufrir los estragos del COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El ex integrante del grupo de pop Kairo y ahora reconocido por su trayectoria actoral, Eduardo Verástegui, difundió por medio de su cuenta de Twitter su postura respecto a las vacunas contra el Covid-19, por lo que aseguró que no planea aplicarse el farmacológico, esto incluso después de dar a conocer que salió positivo al virus, acontecimiento por el cual el actor pasaría solo la Navidad.

“Querida familia, quiero compartirles que hoy en Los Ángeles me hice la prueba PCR de COVID, y el resultado es positivo. Seguiré el protocolo de cuarentena, como corresponde. Estoy bien, sin más novedad que la prueba positiva. Esta Navidad será realmente distinta”, expresó en su cuenta de Twitter.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Después de explicar el motivo por el que no podrá viajar a ver a su familia, la realidad es que el actor le vio el lado positivo, ya que no estará solo en una de las épocas donde normalmente la gente se encuentra con toda la familia y disfruta de las fiestas en compañía de sus seres queridos a pesar de la distancia, ya que estará más cerca de todos sus fans.

Dos días después de haberse librado de la enfermedad, Verástegui insistió en estar en contra del biológico para prevenir los estados graves del coronavirus; de este modo, manifestó en su red social lo siguiente: “¡No me he vak…… ni me voy a vak……. ¡Feliz año 2022!”, escribió el actor junto a sus buenos deseos por el cierre de año.

Perdón, quise escribir, ¡No me he puesto la inyección 💉 ni me la voy a poner!#Libertad — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 31, 2021

Cómo era de esperarse, el mexicano recibió una oleada de críticas e inconformes tuits por parte de usuarios indignados, no solo por sus comentarios, sino también por la forma en la que escribió la palabra vacuna. Ante esto, Eduardo agregó: “Perdón, quise escribir, ¡No me he puesto la inyección ni me la voy a poner! #Libertad”.

De este modo, el actor ocasionó la reacción que esperaba por parte de sus seguidores y otros cibernautas, por lo que aprovechó la oportunidad para responder a sus críticas y defender su argumento.

“Como me divierto con el twitter, no se enojen compañeros del odio, tomen todo con sentido del humor, no se me vayan a infartar. ¡Los quiero mucho! Paz y bien”, expresó.

Tal parece ser que el actor ha hecho caso omiso a las advertencias de las redes sociales, ya que anteriormente le han bloqueado sus cuentas debido a sus comentarios en relación con las vacunas contra el Covid-19, por lo que es probable que Eduardo continúe con su postura. Pasaré solo Navidad, pero a la vez, estaré junto a todos ustedes. Me siento muy cerca de quienes ya han atravesado por esta situación o lo hacen ahora. El Rosario sigue siendo mi fuerza y Dios mi seguridad. Y todos ustedes, mi compañía. ¡Los quiero mucho! ¡Dios nos cuide! (2de2)— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 19, 2021

También te puede interesar: