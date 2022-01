Tristan Thompson se disculpa con Khloé Kardashian tras confirmarse que tiene un hijo con otra mujer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El jugador de baloncesto Tristan Thompson no ha tardado en disculparse con Khloé Kardashian tras confirmarse oficialmente su tercera paternidad, fruto de una infidelidad cometida junto a la joven Maralee Nichols. Tras una ardua batalla legal para evitar tener que reconocer a la criatura, el astro de la NBA finalmente se ha visto legalmente obligado a someterse a una prueba de paternidad para aclarar la situación, un test que ha dado positivo.

En el texto que compartió en su cuenta de Instagram, el deportista ha querido asumir toda la “responsabilidad” derivada de sus actos, sobre todo ahora que no le queda más remedio tras haber acudido a varios juzgados para bloquear las peticiones de su amante, y subrayó que su ex pareja Khloé, madre de su hija True, de 3 años, no “merece el dolor” que le ha infligido con sus constantes traiciones.

“Ahora que se ha establecido esa paternidad, estoy deseando que podamos criar a nuestro hijo de forma amigable. Me disculpo con toda sinceridad con todas aquellas personas a las que he decepcionado tanto en público como en privado. Khloé, no te mereces esto, no mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de estos años”, aseguró Tristan en su declaración.

No hay que olvidar que Tristan y Khloé ya estuvieron temporalmente separados en enero de 2019, pocos meses después de que la pareja recibiera a la pequeña True entre rumores de que el jugador ya le había sido infiel a la celebridad antes y durante su embarazo. En una fiesta que tuvo lugar en casa de Kylie Jenner a principios del citado año, Tristan besó en los labios a la que, por entonces, era la mejor amiga de la joven, Jordyn Woods, quien acabó siendo “desterrada” del clan Kardashian en consecuencia. El jugador de los Sacramento Kings también tiene un hijo mayor, de cinco años, procedente de una relación anterior con Jordan Craig.

