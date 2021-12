Khloé Kardashian traicionada de nuevo por Tristan Thompson, quien supuestamente tendrá un hijo con una entrenadora personal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer de 31 años llamada Maralee Nichols ha presentado una demanda en Los Ángeles reclamando una pensión de manutención a Tristan Thompson, ex de Khloé Kardashian, por el bebé que está esperando, que supuestamente es del jugador de basketball. Esto deja a Khloé Kardashian una nueva traición por parte de Tristan Thompson. La mujer dice que concibieron en un hotel después de la fiesta de cumpleaños que celebró la estrella deportiva en Texas.

Pero lo peor de todo es que Khloé Kardashian estuvo en la celebración. Es decir, donde estaba la mujer que asegura que tendrá un hijo con Tristan Thompson conoció o al menos vio a Khloé Kardashian. Recordemos que la pareja se separó cuando Khloé estaba a punto de dar a luz a la hija de ambos, True. Además, el jugador también tiene otra hija de 4 años de una pareja anterior. Después, Tristan y Khloé han tratado de tener una mejor relación, pero ahora salta a la luz esta noticia que implica una nueva traición para Khloé Kardashian.

En los documentos legales obtenidos por el Daily Mail que Tristan Thompson ha presentado en respuesta a la demanda, él sostiene que solo mantuvo dos encuentros sexuales en una misma noche con Nichols, pero los abogados de ella afirman que su romance se alargó cinco meses.Según las cuentas, Tristan y Khloé Kardashian estarían juntos para ese momento. La estrella de la NBA también ha solicitado que el caso se mueva de California a Texas, donde las leyes acerca de la manutención de menores recomiendan pensiones mucho menores que en el estado de California.

Maralee Nichols, que ha salido de cuentas esta misma semana, asegura que Tristan le ofreció 75.000 dólares a cambio de que no continuara adelante con el embarazo y ha mostrado los mensajes que él le envió, asegurándole que no se involucraría en la vida de su hijo e insistiendo en que le daría la menor ayuda económica posible para criarlo. Tristan Thompson ha reconocido que esos mensajes se enviaron desde su teléfono móvil y no ha negado en ningún momento que pueda ser el padre del bebé, pero sí ha pedido que se realice un test de paternidad tras su nacimiento. View this post on Instagram A post shared by Stuffs That Matter (@stuffsthat_matter)

En lo que respecta al estado de su relación con Khloé Kardashian, antes de que el reality familiar de los Kardashian llegara a su fin ella confesó ante las cámaras que se estaba planteando recurrir a una gestación subrogada para tener un segundo hijo con Tristan Thompson. Sin embargo, unos meses más tarde vieron la luz unas imágenes de Tristan en una casa de Bel-Air, saliendo de una habitación después de pasar media hora encerrado dentro con tres mujeres, y se cree que entonces se produjo su ruptura definitiva.

