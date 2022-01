Twinkle Time quiere inspirar a los niños en inglés y en español

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alitzah Dallas tenía 5 años cuando comenzó a cantar. Un buen día, así de pequeña, sorprendió a sus padres con un vibrato del que su papá no daba crédito.

“Me decía, ‘¿de dónde salió ese vibrato, de dónde lo sacaste?'”, dijo Alitzah en una charla reciente. “Yo ni siquiera sabía qué era un vibrato”.

Su papá, quien fue trompetista cuando era más joven, fue el primero en detectar el talento de la niña, a la que poco después inscribieron en clases de baile y actuación.

Su primer papel fue en una obra de teatro pequeña, Goldie Locks and The Three Bears. Después comenzó a hacer audiciones hasta que la contrataron para un papel en el musical Fiddler on the Roof, que se presentó en La Mirada Theatre for the Performing Arts. Ese fue su debut profesional.

Cuando fue adolescente, Alitzah formó parte del grupo de música pop Nobody’s Angel, que tuvo un contrato por ocho años con Hollywood Records, la disquera de Disney. Durante ese tiempo la banda abrió conciertos de artistas como Britney Spears y The Backstreet Boys, y también participó en las bandas sonoras de varias cintas de Hollywood.

Pero al terminar el contrato de Disney “tenía que reinventarme”, dijo Alitzah. “Y uno de mis múltiples trabajos era de profesora de baile, canto y actuación de niños y adolescentes”.

Entonces se dio cuenta de que le encantaba la docencia tanto como la música y el canto. De ahí surgió la idea de crear a Twinkle Time, un concepto musical que integra las disciplinas que apasionan a Alitzah pero “con letras y mensajes positivos y con música más atrevida para que chicos y grandes la escuchen”.

Como Twinkle Time, Alitzah ha grabado cuatro álbumes, el más reciente, de 14 cortes, “A mí me gusta ser yo/It’s Ok To Be Me”, el primer disco que tiene igual número de canciones en inglés y en español. Y es que para esta artista es importante resaltar en sus temas su herencia latina.

“Mi mamá es de Lima, mi papá es judío”, dijo. “En mi casa se celebra la Navidad, Hanukkah, de todo; tenemos que celebrar nuestras costumbres, nuestras raíces y sentirnos orgullosos”.

Con sus canciones, Alitzah quiere inspirar a los niños a que tengan confianza en sí mismos, “que pueden hacer lo que quieran; solo tienen que trabajar muy duro”.

Para celebrar los 10 años de su proyecto, que ha ya recorrido escenarios de muchas ciudades del país, Alitzah volverá al teatro La Mirada en marzo, el mismo donde comenzó su carrera como artista. Ahí presentará sus temas acompañada de su banda y de sus bailarines.

“El show no es solo para niños”, dijo. “Es para la familia, porque estamos creando memorias, y los mensajes son para los niños de todas las edades, para enseñarles a ser mejores seres humanos”.