Aseguran que Carmen Muñoz ganará casi el mismo sueldo que Andrea Legarreta como conductora de ‘Hoy’

Luego de varias semanas de especulación, finalmente Carmen Muñoz anunció su regreso a Televisa y lo hizo por la puerta grande, pues todo parece indicar que se integrará a la lista de conductores del programa ‘Hoy‘, en donde se asegura obtendrá un jugoso sueldo.

El pasado viernes 7 de enero Carmen Muñoz reapareció en uno de los programas más vistos de Televisa, y aunque únicamente fue anunciada como conductora invitada varios medios aseguran que se integrará definitivamente al elenco, en donde compartirá pantalla con Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Arath de la Torre y Paul Stanley.

Sin embargo, su llegada despertó nuevos rumores y entre los más sonados se encuentran el sueldo que recibiría por formar parte del matutino producido por Andrea Rodríguez.

El primero en asegurar que la expresentadora de ‘Enamorándonos’ y ‘Al Extremo’ no estaba conforme con lo que le ofrecía TV Azteca por renovar su contrato fue Juan José Origel, por lo que habría recibido otras propuestas, una de ellas la de Televisa en donde finalmente le ofrecieron un sueldo de lujo.

Quien también confirmó esta versión fue el periodista Michelle Rubalcava, quien a través de su canal de YouTube reveló que alguien que trabaja en Televisa le dijo que Carmen Muñoz tendrá un sueldo similar al de Andrea Legarreta, quien es la segunda conductora mejor pagada dentro de la televisora de San ángel.

“El sueldo que le pagan se acerca más o menos a lo que Andrea Legarreta gana. Siempre me han manejado diferentes cifras de lo que gana, me han dicho que gana más Galilea de conductores en Televisa. Está Galilea y luego viene Andrea Legarreta, pero con todo el boom que ha tenido Carmen Muñoz para tenerla contenta le van a dar un sueldo más bajito, pero casi lo mismo, o sea que es un sueldo muy bueno”, dijo el conductor de ‘El Mich Tv’.

Y aunque en ese momento no especificó la cifra que podría adquirir la conductora anualmente, aseguran es una cantidad aproximada a los $800 mil pesos mexicanos, algo así como a $40 mil dólares, pues de acuerdo con el portal Ella+e, el salario de Andrea Legarreta asciende a $42.500 dólares al año.

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, Carmen Muños reveló que durante el tiempo que permaneció alejada de la pantalla recibió diferentes propuestas laborales, pero fue gracias a las facilidades ofrecidas por Televisa que decidió regresar después de 16 años.

“Durante este tiempo tuve la fortuna de recibir propuestas laborales, las cuales agradezco mucho. Sin embargo, en conjunto con mi agencia Make It Prensa, tomamos la decisión de regresar a Televisa, una empresa donde trabajé hace 16 años y la cual me ha brindado todas las facilidades, apoyo y sobre todo tiempo2, se lee en el comunicado publicado el pasado 6 de enero. View this post on Instagram A post shared by Carmen Muñoz (@carmenmoriginal)

