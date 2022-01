El técnico del Valencia critica al arbitaje: “Desde el VAR debieron avisar que no era penalti”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

José Bordalás, técnico del Valencia, valoró la acción del penalti que rompió el partido que su equipo perdió ante el Real Madrid (4-1) en el estadio Santiago Bernabéu en el penalti de Omar Alderete sobre Casemiro, que aseguró “ha condicionado” el encuentro y se quejó de que el VAR no interviniese.

“Me voy con una mala sensación, porque es un resultado muy abultado. Entramos bien al partido, lo hemos tenido bastante controlado en el primer tiempo y esa jugada del penalti inexistente que me sorprende que se haya pitado, no lo puedo entender. Ha condicionado. No es excusa pero ha abierto el marcador para el Real Madrid y les ha dado confianza. El segundo tiempo ha sido pésimo, estamos muy limitados en efectivos y es una barbaridad encajar cuatro goles”, aseguró.

La acción del penal sobre Casemiro, fue cuestionada por el técnico y lo jugadores del Valencia CF. (Foto: Captura/Movistar TV)

Bordalás reconoció que en el descanso le pusieron la imagen de la polémica y ratificó lo que vio en directo en el campo. “Es una acción en la que Omar Alderete tiene ganada la posición y es Casemiro el que golpea, se tira y es hábil. Entiendo que el árbitro se pueda equivocar en el campo pero desde el VAR le tendrían que haber avisado de que no es penalti“, lamentó.

El técnico del Valencia lamentó la imagen que dejó su equipo en la segunda mitad. “Hemos dado facilidades, el segundo gol han entrado fácil; y el tercero es una perdida al filtrar por dentro. Estamos limitados, necesitamos efectivos, porque somos el segundo equipo más goleado del campeonato y así no vamos a ningún sitio”.

“Está claro que estamos limitados, las bajas son de jugadores que estaban jugando en el once y desafortunadamente se acusa muchísimo cuando te falta algún jugador. El equipo lo ha notado en el partido de hoy. Así no podemos continuar, encajando goles con esta facilidad no vamos a ningún sitio. Somos el Valencia y 32 goles encajados o lo cortamos o poco podemos hacer. Cada partido es una fragilidad y una debilidad enorme. Si no lo mejoramos es complicado”, sentenció.