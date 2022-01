VIDEO: Benny Ibarra insulta a las mujeres y las redes estallan contra él llamándolo misógino

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El productor de teatro, comediante y figura de la época del rock and roll de los 60 en México, Benny Ibarra, encendió las redes sociales por un comentario misógino que caló hondo entre sus seguidoras y mujeres en general.

El polémico actor, quien es exesposo de la productora Julissa y padre de Benny y Alejandro Ibarra, cuenta en la actualidad con 77 años y se mantiene en un muy buen estado físico según lo que narró en entrevista con “De primera mano” con Gustavo Adolfo Infante.

Ibarra señaló que él recuerda que sólo en una ocasión ha ido al doctor a lo largo de su vida, a pesar de la insistencia de su hijo Benny para que acuda a checarse, insistió en que no ha sido necesario, lo único de lo que lo han tratado últimamente es para combatir la apnea del sueño.

Hasta ahí todo iba bien, entre risas y bromas, sin embargo, la reportera le preguntó que cuál era su sentir en el plano sexual y la respuesta no fue lo más caballerosa posible.

¿#BennyIbarra presume de manera misógina mantener la llama de la pasión? Mira sus declaraciones #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/UqTPWPt3jR — De Primera Mano (@deprimeramano) January 7, 2022

Tomando como contexto que su actual pareja tiene 26 años menos que él, Ibarra dijo que no tiene problemas en el sexo, puesto que “no hay hombre impotente, hay “mujeres h…”.

Dicho comentario, fue duramente criticado tanto por el titular del programa, Gustavo Adolfo Infante, como sus colaboradores, quienes advirtieron un tono misógino y machista en sus declaraciones, y desde luego exhibía y ponía muy mal parada a su actual pareja.

Infante señaló que, aunque Ibarra le cae muy bien y es muy gracioso, no podía secundar un comentario de ese tipo, mientras que uno de sus colaboradores señaló que la impotencia no tiene que ver con solo “echarle ganas”, ya que es una enfermedad.

Luego del desafortunado comentario de Ibarra, las redes sociales no le perdonaron el desliz. De inmediato, usuarios comentaron los dichos de Benny Ibarra, criticando su poca caballerosidad y su misoginia.

Benny Ibarra Jr golpeó a Erik Rubín

Luego de que Erik Rubín revelara que se agarró a golpes con Benny Ibarra cuando ambos estaban en Timbiriche, ahorra el intérprete de “Sin ti” habla respecto a estos roces. Ibarra recordó que cuando Rubín llegó a la agrupación, le hicieron muchas bromas pesadas por ser el “novato”.

“Con Erik, por eso es mi amado compadre, son historias fuertes que van forjando ahí el amor, y también a mí me desesperaba mucha cuando recién entró, porque nosotros ya nos éramos “maduros” y él llegó de provincia y era como más tímido, entonces no entendía que uno ya había madurado, y nos encerró a Diego y a mí en un balcón y no nos dejó salir como por media hora y más, entonces yo le decía a Diego ‘ahorita que salgamos nos lo madre#$%&’, abrió la puerta Erik y me le fui sobres, y me abrazó y me tiró al sillón y no me dio un solo golpe”,

