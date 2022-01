Usando un sostén rosa, Ninel Conde luce su abdomen de acero mientras corre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ninel Conde ha causado sensación con su más reciente publicación en Instagram; se trata de una foto en la que aparece corriendo, usando un sostén deportivo de color rosa y luciendo su abdomen de acero. La cantante tiene preparada una sorpresa para sus fans, y así lo dejó ver en el mensaje que escribió: “Es hora de empezar a quemar todo lo que comimos en las fiestas. 😅 Mi motivación está por los cielos. Luego de pasarla bien y comer rico en navidad, esta semana volví al gym más preparada que nunca. 🔋 Levanten la mano 🙋🏼‍♀️, si entre sus resoluciones de año nuevo está empezar a hacer ejercicio, porque les tengo un par de sorpresas para ayudarlos 👀, ¿listos para saber qué es?”

El bombón asesino ya ha comenzado a compartir imágenes en las que aparece en la playa, presumiendo su escultural figura en varios bikinis y complementando todo con sus ya famosos textos llenos de optimismo: “Si vives quejándote la vida te dará más cosas para quejarte, si vives agradeciendo la vida te dará más motivos para agradecer! Tú cómo empiezas tu año?”

De vez en cuando Ninel también publica videos en los que muestra su sentido del humor, y ahora lo hizo haciendo un lip sync al tema de Sia “Chandelier”, usando una plancha de cabello: “Creo que me metí demasiado en el papel… 😅 Me dejé llevar por la emoción, no les recomiendo utilizar la plancha como micrófono jajaja. 🤦🏼‍♀️”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

