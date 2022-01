Así es el apartamento de NY que Alex Rodriguez tuvo que rogar para que le permitieran comprarlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El exbeisbolista neoyorquino Alex Rodriguez, de 46 años, es admirado por muchos, pero no es querido por otros tantos, tal y como sucedió con sus nuevos vecinos de la ciudad de Nueva York, a quienes les tuvo que rogar para que le permitieran adquirir un apartamento en un exclusivo edificio, que más bien parece un castillo y que se ubica frente a Central Park.

De acuerdo a información del New York Post, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el ex de Jennifer Lopez fue rechazado en su primer intento por la junta vecinal, pues no estaban del todo convencidos de abrirle las puertas a una celebridad que iba a terminar con la paz y armonía de la comunidad, pues lo que menos les interesa es atraer los reflectores.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

El edificio parece un castillo en pleno Central Park (The Grosby Group)

Pese a un primer intento fallido, A-Rod no perdió la fe y volvió a acercarse a los integrantes de la junta, a quienes les rogó para que le permitieran invertir en el edificio, consiguiendo finalmente su cometido.

“Casi no era aceptado y le tuvo que rogar a la junta. No quieren que nadie con estatus de celebridad viva aquí”, revelaros diversas fuentes a The Post.

El nuevo hogar del exjugador de los Yankees de Nueva York tuvo un valor de $9.95 millones de dólares y se ubica al interior de un emblemático edifico construido en el año de 1929.

El apartamento cuenta con una extensión de 3,600 pies cuadrados, con tres recámaras y con 5.5 baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de oficina, de cuarto de lavado, entre otras habitaciones.

La cocina es semiabierta, bastante amplia y cuenta con losetas que se asemejan a un tablero de ajedrez. La habitación está equipada con una alacena de color gris, con electrodomésticos de madera y con una mesa de madera al centro que puede ser utilizada para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Así es la cocina del nuevo hogar de Alex Rodriguez, la cual se asemeja a un tablero de ajedrez (The Grosby Group)

La recámara principal goza de una extensión de 900 pies cuadrados que cuenta con el espacio más que suficiente para una cama grande y para una sala de estar. Al igual tiene dos baños, un muy amplio vestidor y acceso a otra habitación, que bien podría ser adecuada como una segunda sala de estar o como un estudio.

La nueva recámara de Alex Rodriguez es sumamente espaciosa (The Grosby Group)

Desde el apartamento se tienen unas envidiables vistas de Central Park, lo que nos llevaría a entender porque la insistencia del analista deportivo de invertir en el lugar.

Sigue leyendo: