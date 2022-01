Alertan sobre fraude en pruebas de covid-19 en el condado de LA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En Los Ángeles, prácticamente se ha desatado una cacería por las pruebas de covid. Los angelinos pasan horas navegando en Internet en busca de un sitio de pruebas, luego tienen que esperar largas horas para hacerse el examen, y en ocasiones los resultados nunca llegan. Esta situación hace que muchos se pregunten si no han sido víctimas de fraude, o si su información personal no ha sido vendida o robada.

Lupita Guerrero comenzó a experimentar síntomas de covid el lunes. Al siguiente día acudió al sitio más cercano. Luego de esperar en una fila por dos horas, se tuvo que marchar a su casa sin que le hicieran el examen porque se acabaron las pruebas.

“Regresé al día siguiente y después de 4 horas de espera, finalmente pude hacer el examen”.

Sin embargo, tras varios días de espera por sus resultados, una amiga se compadeció de ella, y le llevó a su casa un auto examen de covid. Guerrero salió positiva.

Alicia Acosta acudió a la Cypress Park Branch Library a hacerse su examen el 6 de enero en una clínica de Flow Health/Core, pero casi una semana después, el 12 de enero no ha tenido sus resultados.

“Me sentí frustrada y con mucha angustia por no saber los resultados ni tener ninguna comunicación de Flow Health. No contestan los correos electrónicos. En su página de Twitter, en su más reciente publicación, señalan que ‘si visitas un sitio de pruebas público, no hay promesas de tiempo de respuesta’. ¡Es increíble!”.

Advierten que no es válido pedirte el número de seguro social para hacerte la prueba de covid-19. (Araceli Martínez/La Opinión)

Alicia consiguió un autoexamen casero que le arrojó que estaba negativa al covid. Sin embargo, ahora está muy preocupada porque la clínica Flow Health pudiera hacer mal uso de sus datos personales. “Nos piden el número de seguro social, y fotos de la identificación y del seguro médico para hacer la prueba”.

La realidad – dice- es que tiene miedo de que vendan sus datos o de sufrir un robo de identidad.

“Quisiera saber a dónde poner una queja. Cuando uno va a hacerse con urgencia una prueba de covid, se encuentra en un estado muy vulnerable, y no piensa en ese momento que lo pueden extorsionar o que su información vaya a ser usada con fines lucrativos o de robo de identidad. Uno no está pensando con claridad. Les da lo que sea con tal de que le hagan el examen y saber si tiene covid”.

La Opinión contactó a Flow Health pero no ha tenido respuesta sobre los retrasos en las entregas de resultados o sobre el uso de la información que recaban para hacer el examen de covid. De acuerdo a la Biblioteca Cypress Park Branch Library, Flow Health trabaja con el laboratorio Core.

Clínicas como Glow Health que trabajan con los laboratorios CORE no están mandando resultados de sus pruebas. (Araceli Martínez/La Opinión)

Preguntas claves

Virginia Gaglionone, portavoz de la campaña de vacunación del Departamento de Salud Pública de California, afirma que el número de seguro social no hace falta para hacerse una prueba de covid.

“Si te lo piden es una mala señal. Tú estás en todo tu derecho de no darlo, y eso no puede ser motivo para que no te hagan el examen”.

Agrega que es importante preguntar en el sitio de pruebas, a qué laboratorio van a mandar los exámenes de covid y por la licencia del negocio que está haciendo la prueba.

“Esto es con el fin de proteger su información personal y que no vaya a ser vendida”.

Lo mejor, dice Gaglionone, antes de ir a un sitio a hacerse la prueba de covid, es verificar la legitimidad del lugar en el siguiente enlace: https://www.cdph.ca.gov/Programs/OSPHLD/LFS/Pages/FacilitiesVerification.aspx

Para reportar sitios fraudulentos de pruebas, visita: https://www.cdph.ca.gov/Programs/OSPHLD/LFS/Pages/Complaints.aspx.

Joshua Montalvo, un comerciante en el sur centro de Los Ángeles, dice que un amigo suyo se sintió muy mal y fue hacer fila para el examen. “Después de tres horas de espera, le dijeron que si no traía su celular no se la podían hacer. Qué frustrante”.

Salvador Lucero dice que fue el 6 de enero a hacerse la prueba, pero como pasaron los días y no le daban resultados, desesperado fue a otro sitio a practicarse el examen de nueva cuenta. “Ahora estoy esperando esos resultados”.

Un padre aplica a su hijo de 5 años una prueba rápida de covid-19 en un centro emergente, en Los Ángeles. (EFE)

Cómo mitigar los fraudes

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, pidió a varios departamentos del condado, incluido el Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor, el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Servicios de Salud, el Departamento del Sheriff y varios otros, que trabajen juntos para desarrollar un plan sólido para mitigar el fraude de pruebas de COVID-19 en el condado de Los Ángeles.

“A medida que crece la necesidad urgente de pruebas, es imperativo que nos aseguremos de que los residentes puedan estar seguros de que están recibiendo una prueba precisa y legítima sin arriesgar su información privada”, dijo la supervisora Barger.

“Debemos hacer todo lo posible para tomar medidas enérgicas contra las pruebas y los sitios fraudulentos de covid-19 y prevenir el robo de identidad”.

Como resultado de la moción de la supervisora Barger en la reunión de la Junta de Supervisores de hoy, varios departamentos del condado acordaron realizar un análisis del riesgo de sitios de prueba de covid-19 y los kits de prueba caseros fraudulentos así como desarrollar un plan de cumplimiento para erradicarlos.

También identificarán recursos adicionales para combatir el robo de identidad cometido por proveedores de pruebas ilegítimas.

La moción de la supervisora Barger también instó a los departamentos a desarrollar un plan de educación pública para que los residentes del condado puedan conocer las amenazas de los exámenes y kits de prueba falsos de covid-19 para saber cómo identificarlos y encontrar recursos legítimos.

Casos en aumento

El Departamento de Salud Pública reportó que la variante Ómicron continúa avanzando en el condado. El 12 de enero se registraron 40,452 casos positivos y 39 nuevas muertes en el condado de Los Ángeles.

La agencia estatal que acepta reclamos acerca de laboratorios médicos es la siguiente:

California Department of Public Health/Division of Laboratory Science

(213) 620-6160

FAX: (213) 620-6565

Email: LFSCLIA@cdph.ca.gov

Nelson Santiago, gerente de alcance comunitario de la organización Consumer Watch, dice que es buena idea poner la queja con LA County Consumer Affairs y también con la oficina del City Attorney. Esta última tiene una página para recibir quejas relacionadas con la pandemia:

Los Angeles County Consumer Affairs

(213) 974-1452 o (213) 974-0826

Mike Feuer, Los Angeles City Attorney

(213) 978-8100

– Quejas generales: https://www.lacityattorney.org/consumercomplaints

– Quejas relacionadas con la pandemia: https://www.lacityattorney.org/covid19 (y luego haz clic en “report consumer issues”)

Pueden también avisar al departamento de salud del condado en:

County of Los Angeles Department of Public Health

Customer Call Center:

(888) 700-9995 (8:00 a.m.-5:00 p.m.)

– Ofrecen mucha información sobre el dónde y quién de las pruebas aquí:

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/

– Y en esta página aceptan reclamos:

https://admin.publichealth.lacounty.gov/phcommon/complaints/phcomp.cfm