Floyd Mayweather Jr. va por otro youtuber: conoce a Rashed Belhasa, el nuevo influencer que peleará contra “Money”

Todo parece indicar que Floyd Mayweather Jr. quedó encantado de su última pelea de exhibición contra Logan Paul. “Money” enfrentó al youtuber y le dejó grandes dividendos en su bolsillo. En este sentido, el estadounidense busca una nueva pelea contra un youtuber, pero esta vez en Dubai y contra Rashed Belhasa.

El propio Mayweather había anticipado su deseo de hacer una pelea en aquellas tierras exóticas para el 20 de febrero. Actualmente aquel deseo del ex boxeador estadounidense estaría cerca de concretarse y así lo ha revelado su posible rival.

“Crecí con leones, no le tengo miedo a ningún ser humano. Nunca temeré a ningún humano (…) Nunca pensé que pelearía contra Floyd. El equipo de Mayweather le pidió a mi equipo una reunión. Pensamos que de ninguna manera sucedería esto, pero el mismo día de la reunión vi a Mayweather diciendo: ‘Me encantaría pelear con Rashed”, reveló el youtuber en una entrevista para Sky Sports.

Rashed Belhasa es un influencer de Dubai, razón por la cual sería su candidato. El youtuber tiene tan solo 20 años de edad y sería el elegido para enfrentarlo en el helipuerto del hotel Burj Al Arab Jumeirah. Los reportes indican que sería un duelo a ocho rounds.

Belhasa reconoce que será un honor enfrentar a Mayweather

El joven youtuber no ocultó su admiración sobre Floyd Mayweather Jr. y lo que representa subirse al cuadrilátero para enfrentarlo. Sin embargo, Belhasa advirtió que entre sus puntos positivos está una mano pesada que podría poner en problemas al ex boxeador estadounidense.

“Mayweather es muy rápido. Entrar al ring con él es un honor, haré lo mejor que pueda (…) cualquier golpe lo puede aterrizar y tengo una mano pesada. Si me subestima puede venir un puñetazo, puede pasar cualquier cosa”, expresó. View this post on Instagram A post shared by Moneykicks – We Living Life (@rsbelhasa)

