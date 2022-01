Lucy Hale se pasea por las calles de Los Ángeles en ajustados leggings deportivos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz Lucy Hale ha demostrado en repetidas ocasiones su gusto por el ejercicio y la actividad física, razón por la que no es extraño verla dar uno que otro paseo por las calles de Los Ángeles. De hecho, así la captaron las cámaras de varios paparazzi y el atuendo que portaba desató furor en redes. ¡Aquí te contamos los detalles!

Enfundada en un outfit deportivo que consistió en sudadera oversized morada, gorra y leggins grises ajustados, la protagonista de la serie “Pretty Little Liars” se robó la atención de los internautas al mostrar su delgada, pero escultural figura.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Fue a través de redes sociales que las imágenes de la actriz, capturadas hace algunos días mientras se encontraba dando un paseo y de compras, se difundieron y causaron furor entre los usuarios.

Como era de esperarse, los piropos hacia Lucy Hale no faltaron, haciendo alusión no solo a su figura sino a su belleza natural, pues dentro de las fotografías también destacó el hecho de que la famosa de 32 años no portaba ni una sola gota de maquillaje.

“Perfecta”, “Amo su estilo”, “Chica con clase”, “Whoa se ve increíble”, “Lucy Hale siempre es la mejor”, y “Como siempre hermosa”, son algunos de los mensajes que se leen en las redes sociales.

La actriz Lucy Hale inició su carrera durante su etapa de adolescencia y dentro de sus primeros roles en televisión destacan los programas: “Manual de Supervivencia Escolar de Ned” y “Los Hechiceros de Waverly Place”, serie de Disney Channel protagonizada por Selena Gomez. View this post on Instagram A post shared by Lucy Hale (@lucyhale)

Sin embargo, fue cuando obtuvo el papel de Aria Montgomery en la serie de televisión Pretty Little Liars que obtuvo fama internacional, lo que la llevó a obtener un People’s Choice Award como Actriz favorita de televisión en 2014.

Te puede interesar:

Lucy Hale casi deja escapar el papel de su vida

Martha Higareda presume su figura en minibikini azul mientras descansa en un yate

Fotos: Martha Higareda presume cómo quedó su casa en su primera Navidad con Lewis Howes