El aborto cobra importancia entre los demócratas en Estados Unidos

La defensa del derecho al aborto se coloca como una prioridad cada vez con mayor fuerza entre los demócratas de Estados Unidos.

De acuerdo con una encuesta realizada en diciembre por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el tema se metió entre el 13% de los demócratas como uno de los que debería abordar el gobierno este año, un crecimiento exponencial con respecto a menos del 1% que lo mencionó como prioridad en 2021, y el 3% que lo consideró en 2020.

Entre los temas más mencionados en el sondeo están los referentes a lo económico, el covid-19, la sanidad, o el control de armas.

Sin embargo, el crecimiento exponencial del aborto indica que este tema está movilizando a los demócratas.

“La población quiere que el gobierno aborde muchas cosas. Al hacer esta pregunta en un momento de inestabilidad económica y durante una pandemia, y con todas estas otras cosas en marcha, no esperábamos que el aborto subiera mucho”, admite Jennifer Benz, subdirectora de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Entre estadounidenses, las opiniones sobre el aborto se contraponen, y muchos no consideran que el aborto deba permitirse después del primer trimestre. Incluso hay quienes deploran que las mujeres puedan optar por tener un aborto legal bajo cualquier circunstancia.

