En body ajustado y escote profundo, Carolina Sandoval saluda a sus seguidores desde la regadera

La famosa presentadora de televisión Carina Sandoval volvió a hacer de las suyas y con el carisma que la caracteriza, deleitó a sus seguidores al mostrarse en un sensual traje de baño, ¡y desde la intimidad de su regadera! ¿Cuál fue la razón de su video? Aquí te lo contamos.

No es nada nuevo que la famosa recurra a su cuenta de Instagram para compartir con sus fanáticos una que otra “probadita” de su día a día y las travesías que vive. Estas, en su mayoría, son de un tinte humorístico que le han permitido desarrollar una conexión inigualable con su comunidad en redes.

Tal fue el caso de una de su más recientes publicaciones, donde enfundada en un ajustado traje de baño que dejó al descubierto su escultural figura a los 48 años, mostró los extensos cuidados a los que somete su cabellera tras haberla pintado de rojo.

Con un cómico video filmado desde la comodidad de su regadera, Carolina Sandoval reveló que desde su contagio de Covid-19 no había lavado su cabello por miedo a que este se decolorara: “No me he querido lavar el cabello porque no sé lo que va a pasar”, señaló antes de proceder a meterse bajo la ducha. “Ay, dios mío, me estoy destiñendo”, agregó tras vislumbrar que el agua adquiría un tono rojizo.

A lo largo del clip, la autodenominada “Venenosa” se muestra juguetona y bromista al posar de diferentes maneras en las que deja ver su torneada figura y cabello mojado.

Las respuestas a su ocurrencia no pudieron faltar y la sección de comentarios de la publicación se llenó de miles de piropos por la belleza de la famosa, así como por su sentido del humor: “Amo tus videos”, “Que linda, como me he reído”, “Tes ves preciosa carol” y “Me encanta tu actitud”, son algunos de los comentarios que se leen bajo su video.

